Первые лебеди прилетели на зимовку на легендарное алтайское озеро

Первые стаи белых лебедей прилетели на зимовку на незамерзающее озеро Светлое в Советском районе Алтайского края.

Зимой это место привлекает множество туристов — люди специально приезжают посмотреть и покормить прекрасных гордых птиц.

«Озеро Лебединое — единственное такое место за Уралом. Полюбоваться на прекрасных птиц можно уже сейчас: на озере — в сумерках и в течение всего дня — в поле. Лебеди совсем не боятся людей. Если вы будете осторожны, то позволят вам сделать пару фото», — сообщает «Вести Алтай».

На прокорм птиц Алтайприрода уже закупила 20 тонн зерна.

Кроме того, лебедей заметили в селе Урожайное — в прошлом году там переночевали больше 2 тыс особей.

Ранее стаю белых лебедей также заметили в Рубцовском районе на Коростелевском озере.