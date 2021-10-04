Первые лебеди прилетели в Алтайский край

Жители Алтайского края заметили на водоеме первых лебедей. Об этом написал « Бийский рабочий ».

Около 10 белоснежных птиц плавали на Бии в районе понтонного моста недалеко от проезжающих по переправе машин. Пернатых гостей на видео сняли очевидцы.

На зимовку на озеро Светлом в Лебедином заказнике и на реке Бии в поселке Молодежном лебеди возвращаются из Салехардской тундры. Обычно птицы прилетают, когда на реку ложится лед.

Год назад лебедей у Молодежного местные жители заметили только в первой декаде ноября.

Кстати, в декабре 2020 года озеро Светлое начало затягивать льдом. Утром 27 декабря там было -47 градусов. Птиц в такую погоду кормят усиленно.