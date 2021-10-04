4 октября 5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Первые лебеди прилетели в Алтайский край

Жители Алтайского края заметили на водоеме первых лебедей. Об этом написал «Бийский рабочий».

Лебеди на озере Светлом.
Лебеди на озере Светлом.
Алексей Эбель.

Около 10 белоснежных птиц плавали на Бии в районе понтонного моста недалеко от проезжающих по переправе машин. Пернатых гостей на видео сняли очевидцы.

На зимовку на озеро Светлом в Лебедином заказнике и на реке Бии в поселке Молодежном лебеди возвращаются из Салехардской тундры. Обычно птицы прилетают, когда на реку ложится лед.

Год назад лебедей у Молодежного местные жители заметили только в первой декаде ноября.

Кстати, в декабре 2020 года озеро Светлое начало затягивать льдом. Утром 27 декабря там было -47 градусов. Птиц в такую погоду кормят усиленно.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость