Первые лица Алтайского края поздравили всех десантников с Днем ВДВ

«Уважаемые бойцы и ветераны ВДВ! Поздравляем вас с профессиональным праздником и 90-летием образования Воздушно-десантных войск! Десантные войска — гордость и слава Российской армии. Бойцы „крылатой пехоты“ снискали уважение соотечественников профессионализмом, смелостью и героизмом, проявленными в годы Великой Отечественной войны и в период локальных конфликтов на Балканах и Кавказе, в Средней Азии, Афганистане и Сирии», — говорится в поздравлении.