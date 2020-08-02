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Жизнь

Первые лица Алтайского края поздравили всех десантников с Днем ВДВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер регионального парламента Александр Романенко поздравили бойцов и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, который отмечается 2 августа.

День ВДВ в Барнауле. 2019 год.
День ВДВ в Барнауле. 2019 год.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

«Уважаемые бойцы и ветераны ВДВ! Поздравляем вас с профессиональным праздником и 90-летием образования Воздушно-десантных войск! Десантные войска — гордость и слава Российской армии. Бойцы „крылатой пехоты“ снискали уважение соотечественников профессионализмом, смелостью и героизмом, проявленными в годы Великой Отечественной войны и в период локальных конфликтов на Балканах и Кавказе, в Средней Азии, Афганистане и Сирии», — говорится в поздравлении.

Также Томенко и Романенко отметили, что для многих поколений алтайских парней ВДВ стали настоящей школой мужества.

«Новое поколение десантников с честью продолжает дело предшественников — стоит на страже независимости и обороноспособности России. Особая благодарность ветеранам, которые сохраняют верность присяге и служат Отечеству, активно участвуя в военно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи», — подчеркнули первые лица края.

Всем бойцам и ветеранам ВДВ они пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой.

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