Первые лица Алтайского края поздравили всех десантников с Днем ВДВ

«Уважаемые бойцы и ветераны ВДВ! Поздравляем вас с профессиональным праздником и 90-летием образования Воздушно-десантных войск! Десантные войска — гордость и слава Российской армии. Бойцы „крылатой пехоты“ снискали уважение соотечественников профессионализмом, смелостью и героизмом, проявленными в годы Великой Отечественной войны и в период локальных конфликтов на Балканах и Кавказе, в Средней Азии, Афганистане и Сирии», — говорится в поздравлении.
Также Томенко и Романенко отметили, что для многих поколений алтайских парней ВДВ стали настоящей школой мужества.
«Новое поколение десантников с честью продолжает дело предшественников — стоит на страже независимости и обороноспособности России. Особая благодарность ветеранам, которые сохраняют верность присяге и служат Отечеству, активно участвуя в военно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи», — подчеркнули первые лица края.
Всем бойцам и ветеранам ВДВ они пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой.