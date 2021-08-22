Первые лица Алтайского края рассказали, как помогает любовь к Родине

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер регионального заксобрания Александр Романенко поздравили земляков с Днем российского флага. Напомним, что этот праздник отмечается 22 августа.

В своем поздравлении Томенко и Романенко подчеркнули: «Легендарный триколор — один из главных символов государства. В этот день мы вспоминаем победы и достижения нашего многонационального народа, великие моменты в истории Отечества. Возвращение 30 лет назад бело-сине-красного стяга как Государственного флага ознаменовало для нас преемственность истории, лучших традиций и начало возрождения великой державы».

По словам первых лиц региона, флаг «вдохновляет граждан России на трудовые и ратные подвиги, научные, культурные и спортивные достижения».

«Как и столетия назад, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу помогают нам, гражданам России, защищать ее интересы, вместе решать масштабные задачи», — добавили губернатор и спикер АКЗС.

В этот день они пожелали землякам новых успехов и достижений, а также здоровья и благополучия.