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Жизнь

Первые пошли: две партии мобилизованных отправят из Республики Алтай

Две партии мобилизованных отправят из Республики Алтай 22 и 23 октября. Об этом сообщает пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Призывники.
Призывники.
предоставлено читателем

Мобилизованных граждан отправят в течение двух дней в войсковую часть для проведения боевого слаживания.

«В настоящий момент мобилизационные мероприятия в регионе вошли в активную фазу, эта работа будет завершена в установленные сроки», — передает Михаил Максимов.

Первую партию мобилизованных граждан отправили вечером в Горно-Алтайске в Парке Победы 22 октября, сообщает Telegram-канал «Алтай: главные новости». Вторая поедет 23 октября.

Также районная газета «Ажуда» передает, что автобус с мобилизованными выехал из Онгудая. Их пришло провожать почти все село.

Ранее сообщали, что в Республике Алтай не мобилизовали ни одного жителя.

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