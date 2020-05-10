Первые сто вахтовиков из Чаядинского месторождения прилетели в Барнаул

Сообщается, что несмотря на отрицательные результаты анализов, алтайских вахтовиков дополнительно обследуют врачи региона. Если у кого-то обнаружат симптомы коронавирусной инфекции, их направят в ковидный госпиталь, остальных — в обсерватор Первомайского района.
В соответствии с решением санитарных властей режим домашней самоизоляции использоваться не будет.
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России, там добывают нефть и газ. На месторождении работают 269 жителей Алтайского края.
17 апреля на территории Чаяндинского месторождения объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус, сообщал ТАСС.