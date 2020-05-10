Первые сто вахтовиков из Чаядинского месторождения прилетели в Барнаул

Первые сто вахтовиков, работающих на «карантинном» Чаядинском месторождении, прибыли 10 мая специальным авиарейсом в Барнаул. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что несмотря на отрицательные результаты анализов, алтайских вахтовиков дополнительно обследуют врачи региона. Если у кого-то обнаружат симптомы коронавирусной инфекции, их направят в ковидный госпиталь, остальных — в обсерватор Первомайского района.

В соответствии с решением санитарных властей режим домашней самоизоляции использоваться не будет.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России, там добывают нефть и газ. На месторождении работают 269 жителей Алтайского края.

17 апреля на территории Чаяндинского месторождения объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус, сообщал ТАСС.