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Первые 100 заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее»

Сотой работой, заявленной на ежегодный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком», стал пост тюменского блогера Ирины Шаровой «Остановка будущего в Тюмени». Главный приз за победу в конкурсе — поездка на остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион. Для участия необходимо подать заявку на сайте. Прием работ завершится 31 марта 2021 года.

ПАО «Ростелеком»

К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Из Сибири на конкурс уже поступило 14 работ из Новосибирска, Иркутска и Кемерова. Журналисты рассказывают о том, как постепенно наши дома превращаются в гаджеты, рассуждают о технологиях будущего и объясняют основные правила кибербезопасности.

В этом году конкурсу «Вместе в цифровое будущее» исполняется десять лет. Стратегическим партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационным партнером — Группа «Интерфакс», ИД «Алтапресс», «Сибирская медиагруппа» и другие.

Справка

Организатором конкурса является ПАО «Ростелеком». Срок проведения конкурса — период с 12 ноября 2020 (00:00 — время московское) по 31 марта 2021 года (23:59:59 — время московское) включительно. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 1 июля 2021 года. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте smi.rt.ru

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