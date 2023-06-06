Первые "яблочные" очки смешанной реальности и другие новинки. Что представили на презентации Apple

Американская корпорация Apple на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2023 представила свои первые очки смешанной реальности и другие новинки. Подробнее об "яблочных" технологиях - в материале altapress.ru.

Гарнитура Vision Pro

Главным анонсом на презентации Apple стала первая гарнитура дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) Vision Pro, сообщает РБК.

Новинка представляет собой пару очков с изогнутым прозрачным внешним 3D-экраном. Внешний экран транслирует глаза пользователя. Однако это симуляция, которую устройство считывает заранее перед началом использования.

Управлять очками можно с помощью голоса, жестов и движением глаз - например, листать страницы одним взглядом. Также пользователь может переключиться с виртуальной на дополненную реальность с помощью специального колесика.

Vision Pro оснащены двумя внешними камерами для передачи видео, а также парой экранов с поддержкой изображения в разрешении 4K внутри гарнитуры для функционала виртуальной реальности.

Что же можно делать с помощью таких очков? В первую очередь, все то же, что и с другими устройствами Apple. На гарнитуре установлены все те же приложения от Apple — iPad: «Камера», «Книги», сервис для видеозвонков FaceTime, «Сообщения», «Музыка», «Заметки» и др.

Дополнительно в очках можно проводить видеоконференции и создать виртуальные переговорные комнаты с реалистичными аватарами.

Стоимость устройства составит 3 тыс. 499 долларов - это 283,3 тыс. рублей по текущему курсу.

Новый Macbook Air

Помимо гарнитуры Apple продемонстрировали ноутбук Macbook Air с диагональю 15,3 дюйма. Новинка отличается встроенным чипом M2 и толщиной 11,5 мм.

Представитель Apple уверяет, что устройство сможет работать без подзарядки около 18 часов.

Новая модель поступит на рынок в нескольких цветах: пыльно-синем, сером, светло-серебристом и светло-золотистом. Цена ноутбука начинается от 1299 долларов (105,2 тыс. руб.). Предзаказ в мире стартует с 7 июня.

По этому поводу Apple создали Mac Studio на процессорах M2 Max и M2 Ultra, а также сервер Mac Pro.

MacBook Air Подробнее на РБК apple.com Mac Studio и Mac Pro apple.com Mac Pro apple.com

Обновление операционной системы iOS 17

Главная особенность обновленной операционной системы - это возможность персонализировать экран устройства под свои индивидуальные запросы. Пользователь сможет менять картинку на экране, цвет и форму часов.

Появились новые приложения и функции. В приложении iMessage пользователь сможет превращать голосовые сообщения в текст. А функция NameDrop позволит обмениваться фотографиями, видео, контактами и т.д. друг с другом, просто прикоснувшись устройствами.

Новая операционная система

Apple анонсировали новую операционную систему macOS 14 под названием Sonoma. Она особенно понравится геймерам, так как предоставляет специальный игровой режим.

С его помощью все ресурсы ноутбука будут работать на производительность игр.

Также в ноутбуках компании с этой системой появятся виджеты, которые можно перемещать по экрану и устанавливать в любое место.