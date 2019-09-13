Первый «автосалон» складской техники появится в Барнауле

В таком формате верных помощников бизнеса — автопогрузчики публике еще не представляли! Спецтехника всемирно известного производителя JAC будет презентована на сияющей белой плитке. Каждый желающий сможет ознакомиться с новинками этого бренда — электрическими, дизельными, бензиновыми погрузчиками — и проверить их в действии.

В шоуруме компания «Желтый слон — Восток», являющаяся официальным дилером JAC, представит разнообразные вилочные погрузчики, штабелеры, ричтраки, перевозчики паллет.

А хедлайнером праздника выступит полноприводный внедорожный погрузчик, способный выполнять самые сложные задачи практически в любых условиях и на любых покрытиях. На празднике каждый гость под чутким присмотром квалифицированного и внимательного специалиста сможет поуправлять этим чудом машиностроения!

«Многие компании могут показать такую технику на бумажке, но представить ее вживую — это совсем другое дело. Мы же даем возможность увидеть нашу технику, прикоснуться к ней, провести тест-драйв и понять все ее преимущества», — рассказывает директор ООО «Желтый слон — Восток» Аркадий Осока.

Автосалон складской техники «Желтый слон — Восток». Предоставлено рекламодателем.

Открытие шоурума, как подчеркивают в компании, — это живое подтверждение того, что «Желтый слон — Восток» делает ставку на клиентоцентричность, прямой и открытый диалог со своими партнерами.

«Мы демонстрируем всем нашу идеологию, которая заключается в том, что клиент приобретает у нас не просто специальную технику, а надежного партнера и спокойствие на многие годы. Придя в шоурум, можно получить все интересующие услуги в формате одного окна. Здесь можно увидеть, как мы относимся к технике, как бережно мы ее содержим. Тут же расположены отдел запасных частей, а также отдел гарантии и сервиса. Это те три кита, на которых и строится доверие. Каждый воочию может убедиться в том, что, приобретая такую технику, клиент не останется один на один с ней, а может получить квалифицированное и внимательное сопровождение на всех стадиях эксплуатации продукта», — подчеркивает Аркадий Осока.

Открытие шоурума «Желтый слон — Восток» станет по-настоящему семейным праздником! Компания приглашает абсолютно всех — и взрослых, и детей. Потому что здесь будет на что посмотреть и тем, кто уже приобретал такую технику, и тем, кто эксплуатирует погрузчики, и тем, кто просто хочет воочию увидеть возможности передового машиностроения.

«Желтый слон — Восток» ждет гостей 18 и 19 сентября по адресу проспект Калинина, 24-а/1.

Телефон: 8 (3852) 202−432

Сайт: Jacvostok.ru