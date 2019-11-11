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12 ноября
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Жизнь

Первый электросамолет представило NASA и опубликовало его фото

NASA показало свой первый электрический самолет, работа над ним продолжалась четыре года, сообщает Reuters.

NASA.
NASA.
CC0

Maxwell станет первым пилотируемым самолетом агентства, разработанным за 20 лет.

У самолета узкие и легкие крылья, оснащенные 14 электрическими двигателями.

Он будет использоваться на короткие рейсы в качестве аэротакси или пригородного самолета для небольшого количества пассажиров, пишет «Росбалт».

Первый испытательный полет в небе должен состояться в течение нескольких месяцев.

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