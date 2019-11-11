Первый электросамолет представило NASA и опубликовало его фото

Maxwell станет первым пилотируемым самолетом агентства, разработанным за 20 лет.
У самолета узкие и легкие крылья, оснащенные 14 электрическими двигателями.
Today members of the media saw the 1st all-electric configuration of the X-57 Maxwell as it gets ready for ground testing— NASA Armstrong (@NASAArmstrong) November 8, 2019
Also, they visited the X-57 flight simulator, which is training NASA test pilots to fly NASA’s first crewed X-Plane in two decadeshttps://t.co/72Xj2Ovi0G pic.twitter.com/vfhIYf4XDy
Он будет использоваться на короткие рейсы в качестве аэротакси или пригородного самолета для небольшого количества пассажиров, пишет «Росбалт».
Первый испытательный полет в небе должен состояться в течение нескольких месяцев.