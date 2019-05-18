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Жизнь

Первый канал изменил сетку вещания из-за скандала с «Голосом. Дети»

Первый канал изменил сетку вещания на вечер пятницы 24 мая в связи со спецвыпуском «Голос. Дети». Программа заняла место анонсированного ранее телешоу «Три аккорда», сообщает РИА Новости.

Микрофон. Выступление. Ребенок.
Микрофон. Выступление. Ребенок.
СС0

Специальный выпуск начнется в 21.30 мск, на него заложено два часа и сорок минут.

Изменения были внесены после того, как 16 мая телеканал принял решение аннулировать результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова.

Шоу &quot;Голос. дети&quot;
Шоу «Голос. дети»
Скрин с Youtube

Вместе с ней за звание победителя сезона в финале боролись Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.

Отмечалось, что Первый канал не только проведет в прямом эфире спецвыпуск «Голос.Дети» с участием всех финалистов, но и к следующему сезону обновит механизм голосования.

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