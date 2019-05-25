Первый канал показал скандальный сюжет про контактный зоопарк в Барнауле

Жители Барнаула возмущены тем, как содержат животных в передвижном контактном зоопарке Джуманджи — об этом сообщает автор телесюжета, вышедшего 24 мая на Первом канале. Этот зоопарк называют «шоу со слезами на глазах» — журналист утверждает, что туда страшно водить детей, и с этим явлением борются барнаульские зоозащитники.

Телеканал утверждает, что выставка принадлежит индивидуальному предпринимателю, у которого 14 таких контактных зоопарков, и они «гастролируют» по стране. Администратор зоопарка в Барнауле считает, что звери содержатся в отличных условиях. Журналисту телеканал он говорит: «Вы мне сорвали всю посещаемость».

Но барнаульские зоозащитники говорят, что «это пожизненная тюрьма», все животные нуждаются в срочном лечении, многие инвалиды. У капуцина Дениски переломаны лапами, по соседству с ним — ослепший хорек. Обитают они в крохотных клетках, в которых невозможно ни нормально двигаться, ни укрыться.

«Они все требуют лечения, все замученные. Животные там живут, чтобы выжить, это хлеще, чем естественный отбор», — отмечает ветеринар Артем Кучер.

Прокоментировал ситуацию и директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Сергей Писарев дает комментарий Первому каналу. Скан.

«Вот такой же у нас был макак Василий. Он приехал к нам из контактного зоопарка. Начал отгрызать себе конечности. Мы пытались его спасти, давали успокоительное, но нервная система была настолько разрушена, что он покончил жизнь самоубийством», — рассказал Писарев.

В подобных условиях содержатся животные во многих гастролирующих контактных зоопарках. В Пензе дикобраза к детям выгоняют пинками. В Новосибирске двух кенгурят замучили до смерти. Из-за стресса у них не выдержало сердце.

Проблема в том, что в России не установлены даже минимальные требования к содержанию диких животных. Надзорные органы проверяют лишь одно — не заразен ли зверь.

«Содержание, питание — это уже на совести владельцев. Это не входит в наши обязанности, мы занимаемся исключительно безопасностью граждан», — заявил врио начальника управления ветеринарии по Барнаулу Дмитрий Смолин.

Сюжет Первого канала ТВ о контактном зоопарке. Скан.

С 2020 года вступят поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». И такие гастролирующие контактные зоопарки будут под особым надзором или даже под запретом. Их владельцев обяжут получить лицензию и установить животным домики для укрытия.

К моменту выхода сюжета на телеканале контактный зоопарк уже покинул Барнаул (по данным его странички в соцсети «ВКонтакте», он был в Барнауле с 27 марта по 28 апреля). Зоозащитники пытались спасти хотя бы обезьянку с искалеченными лапами. Сотрудники контактного зоопарка предложили выкупить ее за 220 тысяч рублей. Собрать всю сумму волонтеры не успели.

Впрочем, добавим, на страничке зоопарка «Джуманджи» в соцсети опубликовано немало положительных, если не сказать «восторженных» отзывов о нем.