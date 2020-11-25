Первый контейнер фонда «Облака» для сбора вещей нуждающимся семьям открыт в ТЦ «Весна».

На прошлой неделе в ТЦ «Весна» фонд «Облака» установил первый в городе контейнер для приема вещей от населения в пользу малообеспеченных семей. Теперь, приходя в торговый центр за покупками, вы сможете сделать одно доброе дело — передать ненужные вам вещи нуждающимся людям.
Такой грандиозный проект фонд «Облака» смог реализовать благодаря поддержке компании «Электрошкаф» и его директора Павла Черемисина. Ведь именно он за свой счет изготовил, доставил и установил ящик для вещей.
Павел рассказывает, что у него получилось из типового шкафа компании для электрооборудования сделать добрый ящик для пожертвований.
«Мы надеемся, что контейнер наполнится вещами, которые помогут малообеспеченным женщинам в трудной жизненной ситуации», — поделился своими мыслями Павел.
Кроме того, мы хотим поблагодарить ТЦ «Весна», за то, что они бесплатно поставили благотворительный ящик на цокольном этаже в зоне банкоматов.
— ул. Пролетарская, 56, магазин Charity Market.
— ул. Лазурная, 19, магазин Charity Market
— Малахова, 86в, ТРЦ «Весна».