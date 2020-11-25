Первый контейнер фонда «Облака» для сбора вещей нуждающимся семьям открыт в ТЦ «Весна».

История создания ящиков для пожертвований уходит в глубокую древность. Уже в 7−8 веке рядом с храмами стояли вытесанные из цельного камня ящики добра. Сейчас они обрели современный вид и широко используются по всему миру для сбора, как денежных пожертвований, так и вещей.