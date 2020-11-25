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Первый контейнер фонда «Облака» для сбора вещей нуждающимся семьям открыт в ТЦ «Весна»

История создания ящиков для пожертвований уходит в глубокую древность. Уже в 7−8 веке рядом с храмами стояли вытесанные из цельного камня ящики добра. Сейчас они обрели современный вид и широко используются по всему миру для сбора, как денежных пожертвований, так и вещей.

Первый контейнер фонда «Облака» для сбора вещей нуждающимся семьям открыт в ТЦ «Весна».
Первый контейнер фонда «Облака» для сбора вещей нуждающимся семьям открыт в ТЦ «Весна».
Фонд «Облака»

На прошлой неделе в ТЦ «Весна» фонд «Облака» установил первый в городе контейнер для приема вещей от населения в пользу малообеспеченных семей. Теперь, приходя в торговый центр за покупками, вы сможете сделать одно доброе дело — передать ненужные вам вещи нуждающимся людям.

Такой грандиозный проект фонд «Облака» смог реализовать благодаря поддержке компании «Электрошкаф» и его директора Павла Черемисина. Ведь именно он за свой счет изготовил, доставил и установил ящик для вещей.

Директор компании «Электрошкаф» Павел Черемисин
Директор компании «Электрошкаф» Павел Черемисин
Фонд «Облака»

Павел рассказывает, что у него получилось из типового шкафа компании для электрооборудования сделать добрый ящик для пожертвований.

«Мы надеемся, что контейнер наполнится вещами, которые помогут малообеспеченным женщинам в трудной жизненной ситуации», — поделился своими мыслями Павел.

Кроме того, мы хотим поблагодарить ТЦ «Весна», за то, что они бесплатно поставили благотворительный ящик на цокольном этаже в зоне банкоматов.

Можно смело сказать, что у фонда «Облака» теперь три пункта приема вещей в Барнауле:

— ул. Пролетарская, 56, магазин Charity Market.

— ул. Лазурная, 19, магазин Charity Market

— Малахова, 86в, ТРЦ «Весна».

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