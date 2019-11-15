Первый лекторий проекта «Культурные сезоны» в Барнауле откроет известный архитектор Александр Деринг

В воскресенье, 17 ноября, в 13.00 в центральном атриуме ТРЦ Galaxy состоится первый открытый городской лекторий в рамках проекта «Культурные сезоны». Мероприятие проводится при поддержке Сибирской генерирующей компании и затронет темы архитектурного облика Барнаула и экожизни в большом городе. Вход свободный.

Спикерами первой встречи станут:

Александр Деринг , архитектор , член градостроительного совета города Барнаула.

Тема: Облик Барнаула: сохранить и создать.

, архитектор член градостроительного совета города Барнаула. Ольга Далгатова, координатор по г. Барнаулу МОО в сфере экологии , экологической культуры и охраны окружающей среды «Мусора.Больше.Нет"

Тема: Экожизнь в большом городе , о том , как жить экологично.

Всего в рамках проекта «Культурные сезоны» в этом году пройдет четыре лектория. Встречи посвящены городской среде, безопасности жизни в городе, психологическим аспектам жизни горожан, спорту и культуре и будут проходить каждое воскресенье по 8 декабря в центральном атриуме ТРЦ Galaxy. Спикерами станут квалифицированные эксперты и известные люди Барнаула.

Кульминацией зимнего сезона станет открытый концентр известной современной поэтессы Ах Астаховой, который пройдет 15 декабря в главном атриуме ТРЦ Galaxy.

Параллельно до 15 января в галерее Нагорная (ул. Аванесова, 30) проходят творческие мастер-классы и лекции. Участие в них также бесплатное, но по предварительной записи.

Узнать подробную программу проекта, а также записаться на участие в мастер-классах можно на официальном сайте проекта: sezony.woop.pw

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Справка:

#Культурныесезоны — открытый образовательный проект: выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе. Впервые прошел в 2018 году при поддержке Сибирской генерирующей компании и включал в себя художественную выставку, мастер-классы и лекции на тему искусства.

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК» осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 5 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью -14,7 ГВт и тепловой мощностью — 24,3 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 30 тыс. человек. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, временно находится в эксплуатации у ПАО «Энел Россия».