Первый летальный исход от Covid-19 зафикисирован в Новосибирске

В Новосибирске 14 апреля скончался 68-летний мужчина, зараженный коронавирусной инфекцией. Как пишет газета «Известия», пациент был госпитализирован в больнице 7 апреля в тяжелом состоянии, до этого пытался бороться с болезнью самостоятельно.

Это первый летальный исход от COVID-19 в Новосибирской области. Еще 45 человек находятся в больнице на лечении. Еще 12 человек выздоровели и были выписаны.

Пневмония у скончавшегося пенсионера развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии — он страдал сахарным диабетом, ожирением, ишемической болезнью сердца. В больнице ему сразу диагностировали двустороннюю пневмонию и перевели на аппарат ИВЛ, но спасти так и не смогли.

Ранее два смертельных случая от коронавируса были зафиксированы в Иркутской области. Но больше всего зараженных (131 человек) сибиряков — в Красноярском крае.