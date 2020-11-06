Первый лейбл за Уралом и эко-вест для барнаульцев. Вышел новый выпуск бизнес-реалити #Фабрикабизнесидей

Алтайский региональный центр « Мой бизнес » продолжает рассказывать о героях конкурса #Фабрикабизнесидей. На этот раз зрителям сообщили, где барнаульские музыканты смогут получить продюсерскую поддержку, и с кем нужно сотрудничать, чтобы ваше предприятие стало экологичным.

Музыка — это как печеньки

Юрия Мещерякова в Алтайском крае знают, прежде всего, как автора молодежного гимна Бийска, а также гимна АГМУ, который он и сам и окончил. Также молодой человек известен участием в вокальных конкурсах, таких как «Новая волна» на канале «Россия» и «Новая Звезда» — на ТВ «Звезда».

Любовь к музыке Юрий хочет перенести и в бизнес. При этом конкурсант считает, что они очень похожи.

Юрий Мещеряков,

конкурсант:

— Музыка — больше напоминает бизнес, чем спорт. Поэтому чтобы достичь каких-то высот в музыке, нужно понимать построение бизнеса, как его вести. Музыкальная композиция — это такой же продукт, как, например, печеньки, только это интеллектуальный продукт.

Своему проекту Юрий дал название — «M.A.R.S.», в который он вложил уже около 1 млн рублей. Чтобы полноценно функционировать, компании не хватает примерно 400 тыс. Рублей, делится планами конкурсант.

«M.A.R.S.» — это первый музыкальный лейбл за Уралом, отмечает Юрий. Он в рамках проекта занимается продюсированием музыкальных талантов. Компания будет проводить музыкальные кастинги, чтобы, во-первых, открыть новые имена, а во-вторых, заработать на этом деньги.

Развиваться проекты будут за счет личного брендинга участников лейбла. Конкурсант отмечает, что по такому же принципу работает известный проект «Black Star».

Юрий Мещеряков,

конкурсант:

— Если ставится вопрос, кого нужно продюсировать и какими артистами заниматься, то — понятное дело, что какие-то наши кейсы мы пытаемся применить на самих себе.

Кроме того, компания предоставляет свои услуги по трем направлениям — студия звукозаписи, прокатное оборудование и техническое обеспечение.

Мухи отдельно , котлеты отдельно

Александре Голубевой 22 года, она учится на переводчика в АГПУ. Английский знает в совершенстве и весьма неплохо говорит на немецком. Как раз Германия и вдохновила девушку на создание собственного бизнес-проекта. Начинающая предпринимательница некоторое время жила в ФРГ и была впечатлена тем, что немцы собирают мусор раздельно. Поэтому свалок там существенно меньше, чем в нашей стране.

Александра Голубева,

конкурсантка:

— Территория свалок увеличивается в России каждый год на площадь, равную Москве и Санкт-Петербургу вместе взятым. Отходы попадают в воду и почву, далее — соответственно в растения, а там — в пищу.

Александра отмечает, что в Сибири приходится очень много трудиться, чтобы приучить людей к поведению, которое является естественным не только в Европе, но и в столичных городах нашей страны. Ее проект EcoQuest — это приложение для барнаульцев, которое научит их раздельному сбору мусора.

Кроме того, Александра Голубева планирует курировать барнаульские компании, чтобы те получали статус «экологичных». Первое время, девушка будет сотрудничать с предприятиями «офисного формата», в которых можно будет организовать сбор макулатуры и пластика.

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