Первый морозец. Сибиряков предупредили о «минусе» в последние дни лета

Заморозки прогнозируются на севере и востоке Европейской территории России, а также на Урале.
«Легкий морозец», по словам ученого, ожидается в Тюменской и Омской областях, и в некоторых других регионах.
«На севере Европейской России — это понятно, но еще и на востоке. Заморозки в Мурманской области, в Карелии, в Архангельской области, Вологодской, Кировской, в Коми. Там ночью будет до -3 градусов. Но более важно, что заморозки до -2 градусов будут в Пермском крае, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях», — рассказал Вильфанд.
В Оренбургской области, Башкирии и Удмуртии также будет «минус», предупредили в Гидрометцентре.
В центре Европейской России заморозки пока не прогнозируются.
Ранее в региональном Гидрометцентре сообщили, какой будет погода в Алтайском крае 1 сентября.