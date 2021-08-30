Первый морозец. Сибиряков предупредили о «минусе» в последние дни лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что с 30 августа по 1 сентября жителей некоторых российских регионов ждут первые заморозки. Прогноз публикует РИА Новости.

Заморозки прогнозируются на севере и востоке Европейской территории России, а также на Урале.

«Легкий морозец», по словам ученого, ожидается в Тюменской и Омской областях, и в некоторых других регионах.

«На севере Европейской России — это понятно, но еще и на востоке. Заморозки в Мурманской области, в Карелии, в Архангельской области, Вологодской, Кировской, в Коми. Там ночью будет до -3 градусов. Но более важно, что заморозки до -2 градусов будут в Пермском крае, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях», — рассказал Вильфанд.

В Оренбургской области, Башкирии и Удмуртии также будет «минус», предупредили в Гидрометцентре.

В центре Европейской России заморозки пока не прогнозируются.

Ранее в региональном Гидрометцентре сообщили, какой будет погода в Алтайском крае 1 сентября.