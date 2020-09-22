АНО «Дом сказок» при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, Управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, Администрации города Белокурихи, отдела по курортному делу и туризму Администрации города Белокурихи объявляет Общероссийский онлайн конкурс детского творчества «Сейф сказочных гаджетов».

Задача участника — создать поделку в форме любого сказочного гаджета (предмета, приспособления), которым могут пользоваться сказочные герои, волшебники, феи и др.

Шапка невидимка, туфелька, волшебная палочка, сапоги скороходы, палочка — выручалочка. Возраст участников: дети от 3-х до 17 лет.

Как принять участие?

РАЗ Познакомьтесь с героями сказочных объектов, размещенных на интерактивной карте. Ищи список сказочных объектов на нашей странице в Instagram: @_ded22_

ДВА Создайте гаджет. Поделки могут быть выполнены из любых материалов — дерево, ткань, пластик, картон и т.д., в различных техниках декоративно-прикладного творчества. Принимаются только индивидуальные работы.

ТРИ Снимите видео готовой поделки (30 сек) для оценки жюри и сделайте 1 фото (для голосования на сайте)

ЧЕТЫРЕ Пришлите 1 фото и видео (30 сек) до 20 ноября 2020 на адрес: altaydedmoroz@ded22.ru

Голосование за приз зрительских симпатий пройдет на сайте www.ded22.ru с 23.11.20 по 27.11.20

Награждение и праздник пройдут в формате офлайн 28 ноября на площади перед Алтайской резиденцией Деда Мороза по адресу: гор. Белокуриха, ул. Славского, 17.

Работы финалистов конкурса (не менее 50 работ) будут доставлены в музей Деда Мороза, нашим партнёром Транспортной компанией «Авто Терминал Алтай». Победители конкурса (12 человек) будут приглашены в гости к дедушке Морозу на награждение и большой краевой праздник в Белокуриху. Призы: 3 ноутбука или 3 планшета — первые места в возрастных номинациях 2 и 3 место — призы от партнеров. Приз зрительских симпатий — приз от организаторов конкурса. Все участники получат дипломы в электронном виде.

Фантазируй! Твори! Ищи! Путешествуй по страницам любимых сказок и мультфильмов! Пусть твое творение будет наполнено волшебством и сказкой.

Подробная информация о +7 (913) 210 80 99

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