Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» собрал более 500 участников со всей России

Необходимость построения диалога профессионалов аграрного бизнеса в виртуальном формате возникла из-за временно установленного запрета на проведение массовых мероприятий в стране. Несмотря на то, что в Сибири подобный вариант конференций еще не распространен, форум «Алтай Агро 2020» заинтересовал многих экспертов агропромышленного комплекса и сельского хозяйства — более 500 участников зарегистрировалось и приняли в нем участие на сайте altai-agro.ru.

Деловая программа «Алтай Агро 2020» длилась два дня и была разделена на 4 тематических секции — «Селекция», «Защита растений», «Экспортный потенциал АПК», «Аграрное машиностроение».

В каждом блоке были представлены видео доклады ведущих экспертов и практиков, ученых и бизнесменов аграрного сектора. Разнообразный состав спикеров объединяло главное — каждый из них специалист высочайшего уровня.

Свои доклады аудитории представили: Александр Чеботаев — министр сельского хозяйства Алтайского края, Владимир Петриченко — генеральный директор компании «ПроЗерно», Мария Шостак — директор филиала федерального Центра оценки качества зерна, Алексей Гаркуша — директор Федерального АНЦ агробиотехнологий, Сергей Серебряков — директор «Петербургского тракторного завода», Николай Коробейников — руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА, Татьяна Ченцова — генеральный директор «ФосАгро — Северо-Запад» и многие другие.

Помимо докладов, программа форума включала секцию ответов на вопросы зрителей. Участники интересовались импортозамещением алтайских культур, состоянием посевов в связи с засухой, влиянием неурожая 2020 года на цены, возможным нашествием саранчи, пробами нового урожая, строительством перевалочной базы для масленичных культур и многим другим.

Об успешном проведении первого онлайн-форума «Алтай Агро 2020» говорят следующие факты: более 1000 просмотров трансляции за два дня, широкая география участников — Алтайский край, Новосибирская, Омская и Тюменская области, Москва, Санкт-Петербург, Республика Казахстан.

Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» Дмитрий Лямзин

Участники форума высоко оценили качество докладов и состав спикеров.

Олеся Шевченко,

генеральный директор компании «Сибирский дар природы»:

— При регистрации на форум «Алтай Агро 2020» я сначала особых иллюзий не испытывала. По своему опыту знаю: информация в онлайн формате усваивается плохо, происходят сбои трансляций и другие технические помехи. Рада, что мои пессимистические прогнозы не оправдались. Приятно поразило все — уровень компетенцией докладчиков, качество видео и звука, насыщенность и разносторонность программы. Отдельно хочется сказать спасибо экспертам — я за два дня работы половину ежедневника исписала полезной информацией. Порадовал своим выступлением министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев. Говорил по делу, без приукрашивания о нынешней ситуации с засухой. Впечатлительный доклад сделал директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко — он ответил на все вопросы, которые меня интересовали. Очень полезной была первая сессия форума, посвященная семеноводству. Для нашей компании, которая занимается подсолнечником, крайне важно было узнать о новых сортах этой культуры, которые разрабатывают алтайские ученые.

Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» Дмитрий Лямзин

Для всех, кто не успел присоединиться к эфиру в реальном режиме времени, организаторы предоставили возможность посмотреть записи докладов и секции вопросов/ответов на сайте форума.

Также на altai-agro.ru работает виртуальная выставка сельхозтехники, технологий и аграрной продукции. Выставка останется доступна для посещения в любое удобное время.

Организаторы выражают благодарность партнерам: Союз зернопереработчиков, ЭкоНива, БКС Премьер, Россельхозбанк, Ростсельмаш, Сингента, Алмаз, FiatAgro, Агроцентр, Европейские Агротехнологии-Сибирь

Благодарим информационных партнеров: «Вести Алтай», «Моя Сибирь», «Агро Новости России».

Отдельная благодарность ООО «Телеком медиа» за организацию онлайн-трансляции форума.