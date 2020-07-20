Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 июля 25°C
Жизнь
423

Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» собрал более 500 участников со всей России

14−15 июля состоялся первый отраслевой онлайн-форум «Алтай Агро 2020», организованный издательским домом «Алтапресс» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края.

Первый онлайн-форум “Алтай Агро 2020”
Первый онлайн-форум “Алтай Агро 2020”
Дмитрий Лямзин

Необходимость построения диалога профессионалов аграрного бизнеса в виртуальном формате возникла из-за временно установленного запрета на проведение массовых мероприятий в стране. Несмотря на то, что в Сибири подобный вариант конференций еще не распространен, форум «Алтай Агро 2020» заинтересовал многих экспертов агропромышленного комплекса и сельского хозяйства — более 500 участников зарегистрировалось и приняли в нем участие на сайте altai-agro.ru.

Деловая программа «Алтай Агро 2020» длилась два дня и была разделена на 4 тематических секции — «Селекция», «Защита растений», «Экспортный потенциал АПК», «Аграрное машиностроение».

В каждом блоке были представлены видео доклады ведущих экспертов и практиков, ученых и бизнесменов аграрного сектора. Разнообразный состав спикеров объединяло главное — каждый из них специалист высочайшего уровня.

Свои доклады аудитории представили: Александр Чеботаев — министр сельского хозяйства Алтайского края, Владимир Петриченко — генеральный директор компании «ПроЗерно», Мария Шостак — директор филиала федерального Центра оценки качества зерна, Алексей Гаркуша — директор Федерального АНЦ агробиотехнологий, Сергей Серебряков — директор «Петербургского тракторного завода», Николай Коробейников — руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА, Татьяна Ченцова — генеральный директор «ФосАгро — Северо-Запад» и многие другие.

Помимо докладов, программа форума включала секцию ответов на вопросы зрителей. Участники интересовались импортозамещением алтайских культур, состоянием посевов в связи с засухой, влиянием неурожая 2020 года на цены, возможным нашествием саранчи, пробами нового урожая, строительством перевалочной базы для масленичных культур и многим другим.

Об успешном проведении первого онлайн-форума «Алтай Агро 2020» говорят следующие факты: более 1000 просмотров трансляции за два дня, широкая география участников — Алтайский край, Новосибирская, Омская и Тюменская области, Москва, Санкт-Петербург, Республика Казахстан.

Первый онлайн-форум “Алтай Агро 2020”
Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020»
Дмитрий Лямзин

Участники форума высоко оценили качество докладов и состав спикеров.

Олеся Шевченко,
генеральный директор компании «Сибирский дар природы»:

— При регистрации на форум «Алтай Агро 2020» я сначала особых иллюзий не испытывала. По своему опыту знаю: информация в онлайн формате усваивается плохо, происходят сбои трансляций и другие технические помехи. Рада, что мои пессимистические прогнозы не оправдались. Приятно поразило все — уровень компетенцией докладчиков, качество видео и звука, насыщенность и разносторонность программы.

Отдельно хочется сказать спасибо экспертам — я за два дня работы половину ежедневника исписала полезной информацией. Порадовал своим выступлением министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев. Говорил по делу, без приукрашивания о нынешней ситуации с засухой. Впечатлительный доклад сделал директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко — он ответил на все вопросы, которые меня интересовали.

Очень полезной была первая сессия форума, посвященная семеноводству. Для нашей компании, которая занимается подсолнечником, крайне важно было узнать о новых сортах этой культуры, которые разрабатывают алтайские ученые.

Первый онлайн-форум “Алтай Агро 2020”
Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020»
Дмитрий Лямзин

Для всех, кто не успел присоединиться к эфиру в реальном режиме времени, организаторы предоставили возможность посмотреть записи докладов и секции вопросов/ответов на сайте форума.

Также на altai-agro.ru работает виртуальная выставка сельхозтехники, технологий и аграрной продукции. Выставка останется доступна для посещения в любое удобное время.

Организаторы выражают благодарность партнерам: Союз зернопереработчиков, ЭкоНива, БКС Премьер, Россельхозбанк, Ростсельмаш, Сингента, Алмаз, FiatAgro, Агроцентр, Европейские Агротехнологии-Сибирь

Благодарим информационных партнеров: «Вести Алтай», «Моя Сибирь», «Агро Новости России».

Отдельная благодарность ООО «Телеком медиа» за организацию онлайн-трансляции форума.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость