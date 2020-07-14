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Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» стартует сегодня в 13:00

14 июля на сайте altai-agro.ru в 13:00 начнется важное событие для сельскохозяйственной отрасли Сибирского региона — онлайн-форум «Алтай Агро 2020».

В первый день форума будут подниматься две важные темы агропромышленного комплекса: селекция и защита растений.

Сегодня на «Алтай Агро 2020» выступят ведущие эксперты отрасли:

  • Гаркуша А.А., директор Федерального АНЦ агробиотехнологий, к.с.-х.н.
  • Коробейников Николай Иванович, заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА.
  • Шукис Станислав Константинович, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции зернобобовых и кормовых культур ФАНЦА, к.с.-х.н.
  • Кутилин Александр Федорович, руководитель ООО «Гея» Целинного района.
  • Моисеев Сергей Леонидович, исполнительный директор ООО «СибАгроЦентр» Рубцовского района.
  • Стецов Григорий Яковлевич, ведущий научный сотрудник лаборатории защиты растений ФАНЦА, д.с.-х.н., профессор кафедры ботаники АГУ.
  • Садовников Георгий Геннадьевич, ведущий научный сотрудник, к.с.-х.н., ФАНЦА.
  • Ченцова Татьяна Алексеевна, генеральный директор ООО «ФосАгро — Северо-Запад».

Подробную программу можно скачать на сайте форума.

Участников форума ждет трансляция с экспертами, каждый может задать волнующий вопрос спикерам и получить ответ в прямом эфире.

Также на сайте altai-agro.ru можно посетить «Онлайн-выставку», где представлены новые технологии, сельхозтехника и аграрная продукция. Выставка будет работать и после проведения форума.

Участие в «Алтай Агро 2020» бесплатное, по предварительной регистрации.

Доступ к трансляции выступлений откроется в 13:00 (9:00 МСК).

Организаторы форума: ИД «Алтапресс» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края

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