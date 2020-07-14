Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» стартует сегодня в 13:00

В первый день форума будут подниматься две важные темы агропромышленного комплекса: селекция и защита растений.
Сегодня на «Алтай Агро 2020» выступят ведущие эксперты отрасли:
- Гаркуша А.А., директор Федерального АНЦ агробиотехнологий, к.с.-х.н.
- Коробейников Николай Иванович, заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы, руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА.
- Шукис Станислав Константинович, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции зернобобовых и кормовых культур ФАНЦА, к.с.-х.н.
- Кутилин Александр Федорович, руководитель ООО «Гея» Целинного района.
- Моисеев Сергей Леонидович, исполнительный директор ООО «СибАгроЦентр» Рубцовского района.
- Стецов Григорий Яковлевич, ведущий научный сотрудник лаборатории защиты растений ФАНЦА, д.с.-х.н., профессор кафедры ботаники АГУ.
- Садовников Георгий Геннадьевич, ведущий научный сотрудник, к.с.-х.н., ФАНЦА.
- Ченцова Татьяна Алексеевна, генеральный директор ООО «ФосАгро — Северо-Запад».
Подробную программу можно скачать на сайте форума.
Участников форума ждет трансляция с экспертами, каждый может задать волнующий вопрос спикерам и получить ответ в прямом эфире.
Также на сайте altai-agro.ru можно посетить «Онлайн-выставку», где представлены новые технологии, сельхозтехника и аграрная продукция. Выставка будет работать и после проведения форума.
Участие в «Алтай Агро 2020» бесплатное, по предварительной регистрации.
Доступ к трансляции выступлений откроется в 13:00 (9:00 МСК).
Организаторы форума: ИД «Алтапресс» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края