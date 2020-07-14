Первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020» стартует сегодня в 13:00

14 июля на сайте altai-agro.ru в 13:00 начнется важное событие для сельскохозяйственной отрасли Сибирского региона — онлайн-форум «Алтай Агро 2020».

В первый день форума будут подниматься две важные темы агропромышленного комплекса: селекция и защита растений.

Сегодня на «Алтай Агро 2020» выступят ведущие эксперты отрасли:

Гаркуша А.А. , директор Федерального АНЦ агробиотехнологий , к.с.-х.н.

, директор Федерального АНЦ агробиотехнологий к.с.-х.н. Коробейников Николай Иванович , заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы , руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА.

, заведующий лабораторией селекции мягкой яровой пшеницы руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА. Шукис Станислав Константинович , ведущий научный сотрудник лаборатории селекции зернобобовых и кормовых культур ФАНЦА , к.с.-х.н.

, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции зернобобовых и кормовых культур ФАНЦА к.с.-х.н. Кутилин Александр Федорович , руководитель ООО «Гея» Целинного района.

, руководитель ООО «Гея» Целинного района. Моисеев Сергей Леонидович , исполнительный директор ООО «СибАгроЦентр» Рубцовского района.

, исполнительный директор ООО «СибАгроЦентр» Рубцовского района. Стецов Григорий Яковлевич , ведущий научный сотрудник лаборатории защиты растений ФАНЦА , д.с.-х.н., профессор кафедры ботаники АГУ.

, ведущий научный сотрудник лаборатории защиты растений ФАНЦА д.с.-х.н., профессор кафедры ботаники АГУ. Садовников Георгий Геннадьевич , ведущий научный сотрудник , к.с.-х.н., ФАНЦА.

, ведущий научный сотрудник к.с.-х.н., ФАНЦА. Ченцова Татьяна Алексеевна, генеральный директор ООО «ФосАгро — Северо-Запад».

Подробную программу можно скачать на сайте форума.

Участников форума ждет трансляция с экспертами, каждый может задать волнующий вопрос спикерам и получить ответ в прямом эфире.

Также на сайте altai-agro.ru можно посетить «Онлайн-выставку», где представлены новые технологии, сельхозтехника и аграрная продукция. Выставка будет работать и после проведения форума.

Участие в «Алтай Агро 2020» бесплатное, по предварительной регистрации.

Доступ к трансляции выступлений откроется в 13:00 (9:00 МСК).

Организаторы форума: ИД «Алтапресс» при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края