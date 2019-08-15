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Жизнь

Первый пешеходный фонтан поразит барнаульцев шестиметровыми струями

Струи пешеходного фонтана, который строят в сквере на ул. Панфиловцев, 22, будут достигать шести метров в высоту, рассказали в администрации города. Это возможно, благодаря специальному оборудованию, которое регулирует напор.

Проект первого пешеходного фонтана в Барнауле.
Проект первого пешеходного фонтана в Барнауле.
barnaul.org

По словам руководителя компании «Водный мир» Андрея Филиппова, оборудование, которое установят в фонтане, позволит регулировать высоту струй. В праздничные дни (по согласованию) станет возможным поднимать их на шесть метров.

Площадку фонтана сделают из противоскользящего гранита, а вода будет уходить через «шахматы» из оцинкованного профнастила в невидимую чашу, фильтроваться и уже в чистом виде вновь появляться на поверхность

«Водную картину нового фонтана формируют 26 струй, в пыльной городской среде подобное решение будет способствовать очищению воздуха и насыщению его кислородом. Необычный фонтан со статодинамической подсветкой быстро станет центром притяжения барнаульцев и гостей столицы, местом отдыха и развлечения детей», — уверены в администрации.

Реконструкция сквера вместе с фонтаном обойдется в 22,5 млн рублей.

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