Первый полет: как Гагарин оказался в космосе

Первым человеком, оказавшимся космосе, был Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года советский летчик-космонавт совершил полет по орбите искусственного спутника Земли. О нелегкой судьбе Гагарина на Земле и в космосе — в материале altapress.ru

Первые в космосе

Первого человека в космосе в СССР выбирали тщательно: только здоровых космонавтов, около 30 лет, не более 170 см и весом до 68−70 кг. Также учитывали уровень профессиональной подготовки.

8 апреля 1961 года на заседание Государственной комиссии по пуску космического корабля «Восток» решили отправить в космос Юрия Гагарина, Германа Титова сделать запасным космонавтом.

Перед мужчинами ставили задачу:

Выполнить одновитковый полет вокруг Земли на высоте 180—230 километров, продолжительностью 1 час 30 минут с посадкой в заданном районе. Цель полета — проверить возможность пребывания человека в космосе на специально оборудованном корабле, проверить оборудование корабля в полёте, проверить связь корабля с Землей, убедиться в надежности средств приземления корабля и космонавта

Когда Гагарина сажали капсулу космического корабля «Восток», полной уверенности в его возвращении на Землю не было.

В 9 часов 7 минут (по московскому времени) с космодрома Байконур советский пилот стартовал на космическом корабле «Восток». Гагарин вышел в открытое космическое пространство и совершил полет по орбите искусственного спутника Земли. Полет длился 108 минут.

На орбите космонавту было необходимо провести самые простые эксперименты. Он пил, ел, делал записи карандашом, тогда же он сделал вывод о том, что в космосе все сторонние предметы лучше привязывать, иначе они попросту разлетятся.

Трудности начались уже в конце полета. Автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков. Перед входом в атмосферу в течении 10 минут Гагарина и его космический корабль беспорядочно крутило со скоростью 1 оборот в секунду. В таком состоянии «Восток» вошел в плотные слои атмосферы Земли.

Во время спуска корабль и космонавт испытали огромные перегрузки, но Гагарина к этому подготовили. За 7 км от Земли Гагарин, как и требовал план, катапультировался. Дальше космонавт и капсула спускались отдельно друг от друга — на разных парашютах.

Гагарин приземлился в 10 часов 55 минут (по московскому времени) на территории Советского Союза на мягкую пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

Что известно о Юрии Гагарине

Юрий Гагарин Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в крестьянской семье, в роддоме города Гжатска. Первые годы жизни он провел в деревне Клушино Западной области РСФСР.

У летчика было тяжелое детство. В том же Клушино 1 сентября 1941 году он пошел в школу. Уже 12 октября гитлеровские войска оккупировали деревню. Обучение прекратилось. Семья осталась без крыши над головой, приходилось жить в землянке. Старшего брата Валентина и сестру Зою немцы вывезли в Германию. Вся деревня вздохнула с облегчением только 9 апреля 1943 года, с приходом Красной армии.

Гагарин продолжил обучение. В мае 1945 с семьей переехал в Гжатск, а спустя несколько лет Юрию благодаря помощи дяди удалось поступить в Люберецкое ремесленное училище № 10. Одновременно с этим он учился в вечерней школе для рабочей молодежи.

Во время обучения, в 1954 году, в Саратовском индустриальный техникуме он впервые пришел в Саратовский аэроклуб ДОСААФ СССР.

Юрий Гагарин протирает свой самолет в аэроклубе ДОСААФ города Саратова. СССР , 1954 год. fishki.net

Уже на следующий год Юрий Гагарин закончил учёбу с отличием и совершил первый самостоятельный полёт на самолёте.

Позже Гагарин отслужил в советской армии, в 1-м военном авиационном училище лётчиков имени Ворошилова. За следующие два года он дослужился до старшего лейтенанта.

27 октября 1957 года в Оренбурге летчик Юрий Гагарин женился на Валентине Горячевой. В браке родили две дочери: Елена и Галина.

Автограф Юрия Гагарина и Валентины Гагариной ( 29 ноября 1961) russfoto

После оглашения решения об отборе космонавтов и их дальнейшей подготовке к первому полёту на корабле «Восток-1», Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов. Спустя неделю Гагарина вызвали в Москву на медицинское обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале. В начале 1960 года Гагарина признали годным для космических полётов.