От +1 до -23 градусов. Первый рабочий день 2023 года начался со штормового предупреждения

Погода в Алтайском крае
Днем в регионе будет +1…-4 градусов, местами −6…−11градусов. По северо-западу до -17 градусов, с похолоданием к вечеру до −13…−18 градусов, по северо-западу до -23 градусов.
Местами будет идти снег с дождем, переходящий в снег и метель.
На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.
Ветер северный 7−12 м/с, с усилением до 17−22м/с, местами порывы 25−27 м/с.
Погода в Барнауле
Днем в столице края −1…−3 градуса, с похолоданием в конце дня до −18…−20 градусов.
На дорогах гололедица, снег, метель.
Ветер северный 7−12 м/с, порывы до 17 м/с.
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