От +1 до -23 градусов. Первый рабочий день 2023 года начался со штормового предупреждения

Весь день понедельника 9 января в Алтайском крае ожидается ухудшение погоды. Штормовое предупреждение объявили алтайские синоптики.

Погода в Алтайском крае

Днем в регионе будет +1…-4 градусов, местами −6…−11градусов. По северо-западу до -17 градусов, с похолоданием к вечеру до −13…−18 градусов, по северо-западу до -23 градусов.

Местами будет идти снег с дождем, переходящий в снег и метель.

На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

Ветер северный 7−12 м/с, с усилением до 17−22м/с, местами порывы 25−27 м/с.

Погода в Барнауле

Днем в столице края −1…−3 градуса, с похолоданием в конце дня до −18…−20 градусов.

На дорогах гололедица, снег, метель.

Ветер северный 7−12 м/с, порывы до 17 м/с.