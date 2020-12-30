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Жизнь
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«Первый шаг навстречу мечте я сделала вместе с фондом Облака»

Дарья мама троих детей. Так получилось, что на третьем курсе университета она родила своего первенца. Она не смогла совмещать учебу и воспитание сына, и ее отчислили.

Благотворительный фонд "Облака"

Девять лет она провела в декрете, и сейчас, когда наступила пора выходить на работу, она совсем не знала, что ей делать.

Именно в этот переломный момент женщина пришла в обучающую программу фонда «Облака» «Школа жизни».

— Мне очень помогли семинары по психологии. Преподаватель давала практики, как понять свое предназначение. Я до 30 лет не знала, чего я хочу. Я теперь я определилась. Свой первый шаг навстречу мечте я сделала вместе с фондом «Облака», — поделилась с нами Дарья.

Дарья одна из 150 женщин, которые закончили обучение в программе «Школа жизни» по всему Алтайскому краю. За год обучения мы выпустили 5 потоков учениц. В каждом потоке было 26 лекций по самым разным предметам: финансовая, юридическая, компьютерная грамотность, психология бедности, детско-родительские отношения.

Мы научили женщин планировать свой бюджет, составлять резюме, владеть навыками пользования компьютером, знать свои юридические права и права своих детей, а также выстраивать свои личные планы на будущее.

От всех выпускниц школы мы благодарим чудесных преподавателей, которые меняют сознание людей, дают им силы и знания начать новую жизнь.

«Школа жизни» стала той образовательной базой, которой не хватает малообеспеченным семьям. Одна консультация психолога стоит около 1000 рублей, а здесь они получают знания бесплатно.

Годы работы с людьми, попавшими в сложную жизненную ситуации, дали понять, что необходимо комплексное решение проблемы. А значит нужно дать знания, которые помогут изменить свое положение.

Проект реализован при поддержке «Фонда президентских грантов»

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