Первый в мире человек полностью прошел "Тетрис"

Газета The New York Times пишет, что получившим такое достижение стал 13-летний Уиллис Гибсон из штата Оклахома.
Чтобы дойти до последнего, 157-го уровня, подростку понадобилось 38 минут. Он играл на приставке.
Играть дальше невозможно чисто технически - программные ограничения не позволяют набрать больше 999 999 баллов.
Мальчик в беседе с журналистами рассказал, что очень рад достижению и добавил, что "В "Тетрис" легко начать играть, но сложно добиться мастерства".
Сам Уиллис Гибсон начал играть на соревновательном уровне в 2021 году.
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