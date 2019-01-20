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Жизнь
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Первый в мире нудистский ресторан закрылся из-за недостатка посетителей

В Париже закрывается первый в мире ресторан для нудистов, который открылся всего год назад. Причиной стал дефицит клиентов. Об этом владельцы заведения сообщили на своей странице в Facebook.

Ресторан для нудистов O'Naturel.
Ресторан для нудистов O'Naturel.
facebook.com/pg/onaturelrestaurant/

Ресторан O’Naturel (в переводе — «естество») открылся в ноябре 2017 года. Посетители при входе в ресторан должны были полностью раздеться и оставить одежду в гардеробе. Затем они могли спокойно обедать в обнаженном виде. Счет в заведении начинался от 30 евро.

После открытия с большой помпой ресторан получил восторженные отзывы от клиентов на Facebook со средним баллом 4,8 из 5.

Многие клиенты хвалили и еду, и необычный опыт похода в ресторан без одежды. Тем не менее таких клиентов оказалось недостаточно, чтобы окупить заведение.

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