Первый в школе.

По первому слову техники
Посмотреть документальный фильм по биологии, написать сочинение по литературе и даже увидеть свои оценки — все это давно можно сделать с помощью компьютера. Иногда он даже заменяет стопку учебников, когда дети вместо книжек берут на уроки только ноутбук. Но даже если не все сконцентрировано на гаджетах, они явно помогут вашему ребенку добиваться новых учебных вершин. Именно поэтому супермаркет цифровой и бытовой техники DNS предлагает широкий выбор ноутбуков и планшетов по сниженной цене. Быть в одном клике от любой необходимой информации — что может быть лучше?
Школьникам часто задают подготовить доклад или презентацию, для этого нужно распечатать текст или отсканировать его. Чтобы сделать все в удобное вам время, дома должно быть универсальное устройство, объединяющее принтер, сканер и копир. В супермаркете «Эльдорадо» вы найдете такое на любой вкус и кошелек.
Самым любознательным и стремящимся к звездам — в магазин Leran! Там в продаже есть несколько моделей телескопов, которые разнообразят досуг ребенка вне основной учебной программы и обязательно затянут его в мир науки. Кстати, в магазине первого числа каждого месяца — день умножения накопленных бонусов в пять раз. Покупки в День знаний еще выгоднее!
Самый стильный школьник
Даже после почти повсеместного введения школьной формы гардероб остается одной из важнейших составляющих ученика. Ведь важно не только подобрать ребенку симпатичную блузку или пиджак, нужно позаботиться о качестве и практичности ткани и удобстве фасона. Задача не из легких, именно поэтому ТРЦ «ПИОНЕР» представляет в своих отделах только лучшие образцы школьной моды.
В магазине «Стрекоза» вы найдете настоящую классику — довольно строгие, но стильные водолазки, рубашки, кардиганы и жилеты. Но в чем точно можно будет найти возможность для детского самовыражения, так это в рюкзаке. Яркие, вместительные и удобные, они станут отличным дополнением к школьной форме. Приятный бонус: в магазине действуют скидки до 70%!
На настоящем острове детской одежды, в магазине «Мадагаскар», представлен огромнейший выбор школьной формы. Несмотря на преобладание черно-белой гаммы, ассортимент впечатлит даже самого взыскательного маленького модника. Блузы и рубашки из приятных натуральных тканей будут идеальными и комфортными в течение всего учебного года. Рекомендуем!
Настоящего мужчину видно даже за школьной партой. Костюм-тройка, галстук, элегантная рубашка… Впечатляет описание? Тогда вам в отдел мужской моды «Пеплос». Опытный консультант поможет подобрать костюм из наличия или с пошивом на заказ. А до 1 сентября действует акция: каждая третья вещь из школьной формы за полцены.
Гипермаркет Familia также представляет линейку товаров для школы. Одежда, обувь, аксессуары и канцелярия — все это со скидкой до 90%! А еще при покупке от трех товаров с оранжевыми ценниками вам предоставляется скидка 10%. Школьные бренды становятся доступнее!
Стиль в каждой тетрадке
Канцелярские товары уже давно перестали быть просто учебными принадлежностями, это средство самовыражения и повод добавить в школьные будни немного красок. Настоящая канцелярская ярмарка открылась в магазине «Детский мир». Все от ластиков до рюкзаков, любого цвета и формы. Особенно вас впечатлит выбор школьных дневников — на любой вкус и возраст. Еще одной интересной находкой будет «Набор школьника», в который входят тетради, ручки, фломастеры, карандаши, кисти, краски и многое другое, необходимое для школы. Благотворительный фонд «Детский мир» помогает детям со всей России, организуя сбор товаров для нуждающихся. Делать добро просто: купите что-то для детей и оставьте в специальной корзине.
За покупками для детского творчества — в хобби-маркет Hand Mad. Огромный выбор товаров для уроков рисования и веселого досуга. Краски, бисер, нитки мулине и еще тысячи вещей для юных творческих натур. Притязательному художнику на заметку: в этом магазине очень большой выбор художественных кистей для настоящих шедевров!
Еще один магазин с огромным выбором канцелярии — «Читай.Город». Помимо ученических принадлежностей вы найдете здесь учебники, книги для внеклассного чтения и развивающую литературу. И, конечно, множество милых и веселых аксессуаров для учебы. Например, коллекция ручек разных стилей, размеров и цветов. С такими даже сложную контрольную работу выполнить легче! А для правильного планирования времени и ведения расписания в «Читай.Городе» каждый школьник найдет себе блокнот или ежедневник мечты. Удобный стенд с товарами для школы расположен на входе в магазин, в сети также действует система скидок на многие позиции для учеников.
Надеемся, с нашей подборкой волнительная подготовка к новому учебному году и новому этапу в жизни пройдет гораздо приятнее. Пусть школа будет настоящим праздником вместе с ТРЦ «ПИОНЕР»!
И еще один приятный бонус: при совершении покупок одним чеком от 1000 рублей в любом отделе ТРЦ и от 1000 рублей в гипермаркете «ЛЕНТА», где также представлен большой ассортимент товаров для школы, вы можете принять участие в крутом розыгрыше 1000 подарков, который состоится 28 сентября!
С 15 июля по 27 сентября совершай покупки в ТРЦ «ПИОНЕР», регистрируй чеки (от 1000 рублей из гипермаркета «ЛЕНТА» вместе с чеком от 1000 рублей из любого другого отдела торгового центра) на стойке регистрации на втором этаже ТРЦ ежедневно с 11.30 до 20.30 и приходи на розыгрыш 28 сентября! Бытовая техника, продуктовые корзины, подарочные сертификаты в магазины — это и многое другое мы разыгрываем специально для наших любимых покупателей!*
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