Первый в школе.

Август — не только финальный месяц летних каникул, это время для активной подготовки к новому учебному году. Он приносит много забот и ребятам, и их родителям, ведь столько всего нужно купить! ТРЦ «ПИОНЕР» поможет в сборах к школе: мы приготовили подборку отделов, которые помогут ученикам, их мамам и папам приготовиться к учебе. Ведь чем легче и продуманнее шопинг, тем приятнее начинать новый школьный сезон!

По первому слову техники

Посмотреть документальный фильм по биологии, написать сочинение по литературе и даже увидеть свои оценки — все это давно можно сделать с помощью компьютера. Иногда он даже заменяет стопку учебников, когда дети вместо книжек берут на уроки только ноутбук. Но даже если не все сконцентрировано на гаджетах, они явно помогут вашему ребенку добиваться новых учебных вершин. Именно поэтому супермаркет цифровой и бытовой техники DNS предлагает широкий выбор ноутбуков и планшетов по сниженной цене. Быть в одном клике от любой необходимой информации — что может быть лучше?

Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер.

Школьникам часто задают подготовить доклад или презентацию, для этого нужно распечатать текст или отсканировать его. Чтобы сделать все в удобное вам время, дома должно быть универсальное устройство, объединяющее принтер, сканер и копир. В супермаркете «Эльдорадо» вы найдете такое на любой вкус и кошелек.

Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер.

Самым любознательным и стремящимся к звездам — в магазин Leran! Там в продаже есть несколько моделей телескопов, которые разнообразят досуг ребенка вне основной учебной программы и обязательно затянут его в мир науки. Кстати, в магазине первого числа каждого месяца — день умножения накопленных бонусов в пять раз. Покупки в День знаний еще выгоднее!

Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер.

Самый стильный школьник

Даже после почти повсеместного введения школьной формы гардероб остается одной из важнейших составляющих ученика. Ведь важно не только подобрать ребенку симпатичную блузку или пиджак, нужно позаботиться о качестве и практичности ткани и удобстве фасона. Задача не из легких, именно поэтому ТРЦ «ПИОНЕР» представляет в своих отделах только лучшие образцы школьной моды.

В магазине «Стрекоза» вы найдете настоящую классику — довольно строгие, но стильные водолазки, рубашки, кардиганы и жилеты. Но в чем точно можно будет найти возможность для детского самовыражения, так это в рюкзаке. Яркие, вместительные и удобные, они станут отличным дополнением к школьной форме. Приятный бонус: в магазине действуют скидки до 70%!

Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер.

На настоящем острове детской одежды, в магазине «Мадагаскар», представлен огромнейший выбор школьной формы. Несмотря на преобладание черно-белой гаммы, ассортимент впечатлит даже самого взыскательного маленького модника. Блузы и рубашки из приятных натуральных тканей будут идеальными и комфортными в течение всего учебного года. Рекомендуем!

Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер.

Настоящего мужчину видно даже за школьной партой. Костюм-тройка, галстук, элегантная рубашка… Впечатляет описание? Тогда вам в отдел мужской моды «Пеплос». Опытный консультант поможет подобрать костюм из наличия или с пошивом на заказ. А до 1 сентября действует акция: каждая третья вещь из школьной формы за полцены.

Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер.

Гипермаркет Familia также представляет линейку товаров для школы. Одежда, обувь, аксессуары и канцелярия — все это со скидкой до 90%! А еще при покупке от трех товаров с оранжевыми ценниками вам предоставляется скидка 10%. Школьные бренды становятся доступнее!

Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер.

Стиль в каждой тетрадке

Канцелярские товары уже давно перестали быть просто учебными принадлежностями, это средство самовыражения и повод добавить в школьные будни немного красок. Настоящая канцелярская ярмарка открылась в магазине «Детский мир». Все от ластиков до рюкзаков, любого цвета и формы. Особенно вас впечатлит выбор школьных дневников — на любой вкус и возраст. Еще одной интересной находкой будет «Набор школьника», в который входят тетради, ручки, фломастеры, карандаши, кисти, краски и многое другое, необходимое для школы. Благотворительный фонд «Детский мир» помогает детям со всей России, организуя сбор товаров для нуждающихся. Делать добро просто: купите что-то для детей и оставьте в специальной корзине.

Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер.

За покупками для детского творчества — в хобби-маркет Hand Mad. Огромный выбор товаров для уроков рисования и веселого досуга. Краски, бисер, нитки мулине и еще тысячи вещей для юных творческих натур. Притязательному художнику на заметку: в этом магазине очень большой выбор художественных кистей для настоящих шедевров!

Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер.

Еще один магазин с огромным выбором канцелярии — «Читай.Город». Помимо ученических принадлежностей вы найдете здесь учебники, книги для внеклассного чтения и развивающую литературу. И, конечно, множество милых и веселых аксессуаров для учебы. Например, коллекция ручек разных стилей, размеров и цветов. С такими даже сложную контрольную работу выполнить легче! А для правильного планирования времени и ведения расписания в «Читай.Городе» каждый школьник найдет себе блокнот или ежедневник мечты. Удобный стенд с товарами для школы расположен на входе в магазин, в сети также действует система скидок на многие позиции для учеников.

Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер. Источник фото: ТРЦ Пионер.

Надеемся, с нашей подборкой волнительная подготовка к новому учебному году и новому этапу в жизни пройдет гораздо приятнее. Пусть школа будет настоящим праздником вместе с ТРЦ «ПИОНЕР»!

И еще один приятный бонус: при совершении покупок одним чеком от 1000 рублей в любом отделе ТРЦ и от 1000 рублей в гипермаркете «ЛЕНТА», где также представлен большой ассортимент товаров для школы, вы можете принять участие в крутом розыгрыше 1000 подарков, который состоится 28 сентября!

С 15 июля по 27 сентября совершай покупки в ТРЦ «ПИОНЕР», регистрируй чеки (от 1000 рублей из гипермаркета «ЛЕНТА» вместе с чеком от 1000 рублей из любого другого отдела торгового центра) на стойке регистрации на втором этаже ТРЦ ежедневно с 11.30 до 20.30 и приходи на розыгрыш 28 сентября! Бытовая техника, продуктовые корзины, подарочные сертификаты в магазины — это и многое другое мы разыгрываем специально для наших любимых покупателей!*

Ждем вас!