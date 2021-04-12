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Именно Герман Титов предложил ЦК КПСС начать праздновать День космонавтики в стране. Хоть в чем-то он был первым. Шутка. Пройдите тест и узнайте, что еще второй космонавт Земли совершил первым и как проходила предполетная подготовка. Кстати, космическая подсказка кроется во внеземном спецпроекте altapress.ru «Майор Орел».
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