Первый за Уралом храм на колесах появился в Алтайском крае

Мобильный храм будет курсировать по Алтайскому краю. Такой «алтарь на колесах» нужен для миссионерских поездок по селам, где нет церквей. Его также будут использовать для сопровождения крестного хода в село Коробейниково, пишут « Вести Алтай ».

Паломники ежедневно совершаются богослужения в походном храме — скинии (большой палатке). Теперь для этих целей будут тспользовать мобильный храм, который освятят в честь Коробейниковской Казанской иконы Божией Матери.

Пока идет работа по обустройству храма-автомобиля — заказаны престол и жертвенник.

Имена всех благотворителей, которые готовы внести свою лепту, будут записаны для поминовения на каждом богослужении, совершаемом в данном храме, отметил диакон Константин Филатов.

Уже в этом году мобильный храм отправится по Алтайскому краю.

Крестных ход в Коробейниково пройдет 27 июня.