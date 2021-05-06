Первый за Уралом храм на колесах появился в Алтайском крае

Паломники ежедневно совершаются богослужения в походном храме — скинии (большой палатке). Теперь для этих целей будут тспользовать мобильный храм, который освятят в честь Коробейниковской Казанской иконы Божией Матери.
Пока идет работа по обустройству храма-автомобиля — заказаны престол и жертвенник.
Имена всех благотворителей, которые готовы внести свою лепту, будут записаны для поминовения на каждом богослужении, совершаемом в данном храме, отметил диакон Константин Филатов.
Уже в этом году мобильный храм отправится по Алтайскому краю.
Крестных ход в Коробейниково пройдет 27 июня.