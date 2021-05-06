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Жизнь

Первый за Уралом храм на колесах появился в Алтайском крае

Мобильный храм будет курсировать по Алтайскому краю. Такой «алтарь на колесах» нужен для миссионерских поездок по селам, где нет церквей. Его также будут использовать для сопровождения крестного хода в село Коробейниково, пишут «Вести Алтай».

Мобильный храм.
Мобильный храм.
vesti22.tv

Паломники ежедневно совершаются богослужения в походном храме — скинии (большой палатке). Теперь для этих целей будут тспользовать мобильный храм, который освятят в честь Коробейниковской Казанской иконы Божией Матери.

Пока идет работа по обустройству храма-автомобиля — заказаны престол и жертвенник.

Имена всех благотворителей, которые готовы внести свою лепту, будут записаны для поминовения на каждом богослужении, совершаемом в данном храме, отметил диакон Константин Филатов.

Уже в этом году мобильный храм отправится по Алтайскому краю.

Крестных ход в Коробейниково пройдет 27 июня.

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