Если вам не нравится первоапрельский юмор, то запаситесь терпением. Возможно, оно поможет вам запастись еще кое-чем. Редакция altapress.ru 2 апреля разыграет шуточные (но весьма ценные сейчас) призы: 10 килограммов сахара, пачку офисной бумаги и «продуктовый набор» для кота. Все, что нужно — набрать достаточное количество баллов в тесте, отгадав, где фантазии журналистов, а где реальные события.

P.S: это не шутка.