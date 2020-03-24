Первое «ку-ку» и целебная вода: народные приметы 24 марта

Кто такой Евфимий
Священник Михей и его жена Анна, жившие в 15 веке в Новгороде, долгое время не могли иметь детей. Тогда они пообещали посвятить своего ребенка богу, если тот родится. Так и случилось. Уже в 15 лет Евфимий принял монашеский постриг.
В 1429 году его избрали в новгородские архиепископы. Евфимий приложил немало усилий за время своего архиерейства. Он строил и восстанавливал храмы, заботился о переписке церковных книг, а также был знаменит своей добродетельной жизнью. На протяжении 29 лет он мудро правил своей епархией.
Традиции Ефимова дня
Считалось, что с этого дня в березах появлялся сок. Люди ходили за ним в лес, так как он обладал полезными свойствами. Собирали сок исключительно со взрослых деревьев и очень аккуратно, чтобы не повредить ствол.
На Ефима в родные края возвращались чибисы и первый голос подавала кукушка. Услышав первое «ку-ку», нужно было погреметь в кармане монетами — это способствовало умножению накопленных сбережений.
В этот день собирали талую воду в ведра. Ей мыли дом и стирали одежду — она считалась целебной.
День хорошо подходил для колдовских обрядов. Знахари делали защитные обереги от черной магии.
Человек, рожденный 24 марта, считался сильным и напористым.
Приметы 24 марта
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Если выпал пушистый иней, то будет хорошая погода.
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Если в этот день резко теплеет, то будет жаркое лето.
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По полям бегают мыши, будет скупой урожай.
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Дружный прилет птиц предвещает ненастье и холод.
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Если прилетели жаворонки — будет тепло, зяблики — будет холодно.
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Грачи высоко вьются стаями и опускаются стрелой на землю — к дождю.
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Вороны сидят на верхушках деревьев — к теплу, посредине дерева — будет пасмурно, сидят на земле — к холодам.
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Если в этот день после полудня дует северный ветер — июнь будет дождливым, а значит и сенокос неудачным.