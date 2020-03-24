Первое «ку-ку» и целебная вода: народные приметы 24 марта

24 марта по народному календарю отмечается Ефимов день. Праздник назван в честь святого Евфимия, которого почитали православные верующие. Как в этот день удвоить сбережения и зачем талой водой стирают одежду, — в материале altapress.ru.

Кто такой Евфимий

Священник Михей и его жена Анна, жившие в 15 веке в Новгороде, долгое время не могли иметь детей. Тогда они пообещали посвятить своего ребенка богу, если тот родится. Так и случилось. Уже в 15 лет Евфимий принял монашеский постриг.

В 1429 году его избрали в новгородские архиепископы. Евфимий приложил немало усилий за время своего архиерейства. Он строил и восстанавливал храмы, заботился о переписке церковных книг, а также был знаменит своей добродетельной жизнью. На протяжении 29 лет он мудро правил своей епархией.

Традиции Ефимова дня

Считалось, что с этого дня в березах появлялся сок. Люди ходили за ним в лес, так как он обладал полезными свойствами. Собирали сок исключительно со взрослых деревьев и очень аккуратно, чтобы не повредить ствол.

На Ефима в родные края возвращались чибисы и первый голос подавала кукушка. Услышав первое «ку-ку», нужно было погреметь в кармане монетами — это способствовало умножению накопленных сбережений.

Дерево. Береза СС0

В этот день собирали талую воду в ведра. Ей мыли дом и стирали одежду — она считалась целебной.

День хорошо подходил для колдовских обрядов. Знахари делали защитные обереги от черной магии.

Человек, рожденный 24 марта, считался сильным и напористым.

Приметы 24 марта