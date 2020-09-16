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Первое лицо в объективе. Два года губернаторских будней в фоторепортаже altapress.ru

Должность первого лица региона предполагает далеко не только нахождение в кабинете и осуществление руководства со стационарного рабочего места. Altapress.ru к двухлетней годовщине избрания Виктор Томенко губернатором Алтайского края подготовил фотоподборку, в которой отражены будни регионального руководителя с 2018 года по настоящее время.

Завод «Русская кожа».
Завод «Русская кожа».
Анна Зайкова

Свое знакомство с краем Виктор Томенко начал сразу по приезду в регион, еще находясь в статусе исполняющего обязанности губернатора. Общение с районными главами, потенциальными инвесторами, медиками, учителями, новыми руководителями федеральных ведомств, командировки в Москву, участие в крупнейших туристических мероприятиях, выступление перед гостями главных краевых фестивалей и праздников и, конечно, встречи с обычными жителями Алтая — все это входило и входит в рабочий график первого лица региона.

Особое значение Виктор Томенко за эти два года уделял привлечению в Алтайский край новых инвестиций. Поэтому выезды на новые объекты, которые появились в крае в результате серьезных вложений в региональную экономику — являются обязательным пунктом в графике командировок губернатора.

А таковых за минувшие два года было немало. Можно не сомневаться, что в будущем поездок на модернизируемые предприятия, новые объекты здравоохранения, образования и культуры будет еще больше.

Предлагаем вспомнить, какими поездками и мероприятиями запомнились для Алтайского края два года губернаторства Виктора Томенко.

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