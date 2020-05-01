Первое мая: как отмечают Праздник весны и труда в разных странах

История празднования Первомая
Праздник зародился еще в древней Италии. В этот день местные племена почитали богиню плодородия Майю, в честь которой и назван месяц май. Раньше считали, чем веселее и громче его отметить, тем больше будет урожая.
После того, как прошли времена язычества, праздник забылся. Но люди его вновь возродили в 19 веке. В американском городе Чикаго в 1886 году рабочие вышли на митинг. Они требовали 8-часового рабочего дня. Но эта демонстрация закончилась очень жестоко. Все протестующие были расстреляны.
Через три года в память о кровавом событии Парижский конгресс II Интернационала назвал 1 мая Днем солидарности трудящихся всего мира.
Когда День труда пришел в нашу страну?
В нашу страну праздник пришел только в 1917 году после Октябрьской революции. Большевики обязывали народ выходить на первомайские демонстрации. За несоблюдение штрафовали и даже увольняли с работы.
К парадам готовились заранее: рисовали огромные плакаты с лозунгами, печатали фото известных политических деятелей и закупали шары.
Первая демонстрация в Москве состоялась в 1918 году. Трудящиеся прошлись по Красной площади. Их приветствовали руководители КПСС. На празднике звучала громкая музыка, а люди весело подпевали.
После распада СССР этот праздник утратил свою актуальность и потерял политический окрас. А в 1990 году его переименовали в Праздник весны и труда.
Первомайские традиции в разных странах мира
Финны первого мая отмечают день студентов. В учебных заведениях Финляндии в это время заканчиваются занятия и учащиеся принимаются отмечать событие.
1 мая в Германии отмечают собственный маленький Хэллоуин. Жители надевают страшные костюмы, а ночью выходят на шабаш. Местные считают, что таким способом они притягивают фортуну и изгоняют злых духов.
В Ирландии в этот день принято загадывать желания у символа Первомая — боярышника, повязав на него красную ленту. Считается, что они непременно сбудутся.
На Гавайских островах празднуют День цветочных гирлянд. Местные плетут венки и ожерелья из жасмина, орхидеи, плюмерии и других растений. Этими действиями они благодарят природу за подаренную красоту.
Надевают национальные костюмы и танцуют вокруг столбов англичане. Столбы обматываются цветными лентами, которые символизируются сотворение мира.
Непосредственно День труда до сих пор праздную во многих странах, только в другие даты. Например, в США — первый понедельник сентября. А в Австралии — это первый понедельник марта.