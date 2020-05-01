Первое мая: как отмечают Праздник весны и труда в разных странах

1 мая во многих странах мира ежегодно отмечается Праздник весны и труда. В Советском Союзе в это время проводились массовые демонстрации на главных площадях города. Сейчас же Первомай утратил политический окрас, а большинство людей предпочитают отмечать его на природе. Рассказываем, как появился праздник и как сегодня его отмечают в разных странах.

История празднования Первомая

Праздник зародился еще в древней Италии. В этот день местные племена почитали богиню плодородия Майю, в честь которой и назван месяц май. Раньше считали, чем веселее и громче его отметить, тем больше будет урожая.

После того, как прошли времена язычества, праздник забылся. Но люди его вновь возродили в 19 веке. В американском городе Чикаго в 1886 году рабочие вышли на митинг. Они требовали 8-часового рабочего дня. Но эта демонстрация закончилась очень жестоко. Все протестующие были расстреляны.

Через три года в память о кровавом событии Парижский конгресс II Интернационала назвал 1 мая Днем солидарности трудящихся всего мира.

Когда День труда пришел в нашу страну?

В нашу страну праздник пришел только в 1917 году после Октябрьской революции. Большевики обязывали народ выходить на первомайские демонстрации. За несоблюдение штрафовали и даже увольняли с работы.

Первомайская демонстрация в Барнауле , 2017. altapress.ru

К парадам готовились заранее: рисовали огромные плакаты с лозунгами, печатали фото известных политических деятелей и закупали шары.

Первая демонстрация в Москве состоялась в 1918 году. Трудящиеся прошлись по Красной площади. Их приветствовали руководители КПСС. На празднике звучала громкая музыка, а люди весело подпевали.

После распада СССР этот праздник утратил свою актуальность и потерял политический окрас. А в 1990 году его переименовали в Праздник весны и труда.

Первомайские традиции в разных странах мира

Финны первого мая отмечают день студентов. В учебных заведениях Финляндии в это время заканчиваются занятия и учащиеся принимаются отмечать событие.

1 мая в Германии отмечают собственный маленький Хэллоуин. Жители надевают страшные костюмы, а ночью выходят на шабаш. Местные считают, что таким способом они притягивают фортуну и изгоняют злых духов.

В Ирландии в этот день принято загадывать желания у символа Первомая — боярышника, повязав на него красную ленту. Считается, что они непременно сбудутся.

На Гавайских островах празднуют День цветочных гирлянд. Местные плетут венки и ожерелья из жасмина, орхидеи, плюмерии и других растений. Этими действиями они благодарят природу за подаренную красоту.

Венок. СС0

Надевают национальные костюмы и танцуют вокруг столбов англичане. Столбы обматываются цветными лентами, которые символизируются сотворение мира.

Непосредственно День труда до сих пор праздную во многих странах, только в другие даты. Например, в США — первый понедельник сентября. А в Австралии — это первый понедельник марта.