Первое сентябрьское. На Алтае было зафиксировано небольшое землетрясение магнитудой 3

Землетрясение произошло в 01:28 по местному времени (21:28 мск в воскресенье) в ночь на понедельник (28.09.2020). Интенсивность составила 3,4 балла по шкале MSK-64.
Толчки были зарегистрированы в границах очага сейсмоактивности, которые более 15 лет сохраняются в регионе, и связанной оп мнению представителей Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН с процессами горообразования. Оно продолжается уже последние 5−10 млн лет, сообщает «Интерфак-Россия».
Установлено, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год к северо-западу.
Последний раз толчки на территории Горного Алтая были зафиксированы 4 августа на юго-востоке Республики. Интенсивность сотрясений составила 3,5 балла, магнитуда 2,7. Эпицентр находился примерно в 20 км от села Акташ.
На тот момент это был уже третий подземный толчок, зафиксированный на Алтае с начала августа.
Справка
Согласно данным Байкальского филиала Геофизической службы, 3 балла по шкале MSK-64 ученые относят к «слабому сотрясению». Землетрясение ощущается немногими людьми, находящимися в помещениях, под открытым небом — только в благоприятных условиях. Колебания похожи на сотрясение, производимое проезжающим легким грузовиком.