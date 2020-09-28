Первое сентябрьское. На Алтае было зафиксировано небольшое землетрясение магнитудой 3

По оперативной информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН в 252 км к юго-юго-востоку от Горно-Алтайска был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3.

Землетрясение произошло в 01:28 по местному времени (21:28 мск в воскресенье) в ночь на понедельник (28.09.2020). Интенсивность составила 3,4 балла по шкале MSK-64.

Толчки были зарегистрированы в границах очага сейсмоактивности, которые более 15 лет сохраняются в регионе, и связанной оп мнению представителей Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН с процессами горообразования. Оно продолжается уже последние 5−10 млн лет, сообщает «Интерфак-Россия».

Горный Алтай. Горы. CC0

Установлено, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год к северо-западу.

Последний раз толчки на территории Горного Алтая были зафиксированы 4 августа на юго-востоке Республики. Интенсивность сотрясений составила 3,5 балла, магнитуда 2,7. Эпицентр находился примерно в 20 км от села Акташ.

На тот момент это был уже третий подземный толчок, зафиксированный на Алтае с начала августа.