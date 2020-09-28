Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 сентября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Первое сентябрьское. На Алтае было зафиксировано небольшое землетрясение магнитудой 3

По оперативной информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН в 252 км к юго-юго-востоку от Горно-Алтайска был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
Altapress.ru

Землетрясение произошло в 01:28 по местному времени (21:28 мск в воскресенье) в ночь на понедельник (28.09.2020). Интенсивность составила 3,4 балла по шкале MSK-64.

Толчки были зарегистрированы в границах очага сейсмоактивности, которые более 15 лет сохраняются в регионе, и связанной оп мнению представителей Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН с процессами горообразования. Оно продолжается уже последние 5−10 млн лет, сообщает «Интерфак-Россия».

Горный Алтай. Горы.
Горный Алтай. Горы.
CC0

Установлено, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год к северо-западу.

Последний раз толчки на территории Горного Алтая были зафиксированы 4 августа на юго-востоке Республики. Интенсивность сотрясений составила 3,5 балла, магнитуда 2,7. Эпицентр находился примерно в 20 км от села Акташ.

На тот момент это был уже третий подземный толчок, зафиксированный на Алтае с начала августа.

Справка

Согласно данным Байкальского филиала Геофизической службы, 3 балла по шкале MSK-64 ученые относят к «слабому сотрясению». Землетрясение ощущается немногими людьми, находящимися в помещениях, под открытым небом — только в благоприятных условиях. Колебания похожи на сотрясение, производимое проезжающим легким грузовиком.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость