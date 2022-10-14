14 октября
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Жизнь

Первую партию металлоконструкций для моста на Новом рынке готовят к отправке

Первую партию металлоконструкций для моста на Новом рынке готовят к отправке, пишет Telegram-канал «Мост».

Реконструкция Нового моста в Барнауле.
Реконструкция Нового моста в Барнауле.
Telegram-канал "Мост".

Представители ДСУ № 4 на заводе «Тюменьстальмост» проведет технический контроль металлических конструкций на предстоящей неделе.

Планируется, что партию металлоконструкций доставят в Барнаул в последней декаде октября.

Общий вес конструкций составляет примерно 1,1 тыс. тонн. На момент заключение контракта они стоили 350 млн рублей.

На Алтай их привезут на автомобильном транспорте.

Сейчас ведутся работы по погружению шпунта первой опоры трехпролетного путепровода, а на восьмипролетном — монтируют трубы инициирования в каркасы буронабивных свай.

Продолжается изготовление арматурных каркасов для буронабивных свай. Их будет 20.

Напомним, закончить реконструкцию путепроводов на пр. Ленина хотят к 30 ноября 2023 года.

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