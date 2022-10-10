10 октября
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Жизнь

Первую пересадку сердца провели в одном из сибирских регионов

В Иркутской области выполнили первую в регионе операцию по пересадке сердца, сообщает «Интерфакс».

Сердце.
Сердце.
unsplash.com

Операция прошла планово и совместными усилиями врачей Иркутской областной клинической больницы и специалистами Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Сотрудники иркутской областной больницы на протяжении нескольких лет готовились к трансплантации сердца.

«Пациент находится в сознании, в стабильном состоянии», — приводятся в сообщении слова осуществляющего полномочия министра здравоохранения региона Алексея Шелехова.

На данный момент в Иркутской области провели 216 трансплантаций почек и 46 — печени.

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