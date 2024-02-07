7 февраля
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Жизнь

Пес из Сибири съел женские стринги и раскрыл измену хозяина

Неожиданная находка ветеринаров в желудке лабрадора подставила его хозяина перед супругой, сообщает "КП-Новосибирск".

Черный лабрадор.
Черный лабрадор.
unsplash.com

Собака стала вялой и перестала есть, после чего супруги отвели ее к ветеринарам.

В ходе операции из желудка пса достали женские стринги, которые он случайно съел.

Хозяйка лабрадора заявила, что нижнее белье ей не принадлежит. Так ее муж попался на измене.

Ранее сибирячка убила мужа прямо в процессе измены, доставив любовнице большое неудобство. В гневе сибирячка схватила нож и несколько раз ударила мужа в спину, прямо во время измены. Любовница оказалась шокирована и застряла под телом мужчины, которое придавило ее своей тяжестью, и не могла выбраться.

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