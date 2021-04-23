Сибирячка убила мужа прямо в процессе измены, доставив любовнице большое неудобство

Убийство произошло ночью 21 апреля в одном из сел Усть-Ишимского района.
46-летняя женщина несколькими ударами ножа лишила жизни своего 35-летнего возлюбленного.
«Нанесла удары ножом супругу, застав его дома с любовницей. Подозреваемая задержана, решается вопрос об ее аресте», — рассказали в ведомстве.
Как уточняет «СуперОмск», женщина почувствовала неладное и решила вернуться домой — застала мужа в постели с молодой женщиной.
В гневе сибирячка схватила нож и несколько раз ударила мужа в спину, прямо во время измены.
«Любовница оказалась шокирована и застряла под телом мужчины, которое придавило ее своей тяжестью, и не могла выбраться. Любовница и жена вместе вызвали полицию», — рассказали изданию в СК.
Ранее в Югре обиженная любовница зарезала вахтовика из Омска, упаковала тело в чемодан и почти две недели жила с трупом.