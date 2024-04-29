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Жизнь

Пешеходный фонтан, площадка для пляжного волейбола: чем еще порадует Изумрудный парк

Работы по дальнейшему благоустройству парка «Изумрудный» начнутся уже 2 мая, говорится в сообщении пресс-центра администрации Барнаула.

Барнаульцы отдыхают в парке "Изумрудный".
Барнаульцы отдыхают в парке "Изумрудный".
Дарья Беркетова

Комплексное благоустройство парка «Изумрудный» началось еще в 2020 году. И за эти годы он стал одним из самых значимых и любимых жителями общественных пространств Барнаула.

Каждая из площадок, которые будут сделаны в этом году, имеют значимость для парка.

Информационные стенды в конце центральной аллеи, завершат ее полный ансамбль. Павильон для игры в шахматы — дань старым советским традициям, когда жители приходили в парк и играли в шахматы.

Спортивная площадка станет еще одним объектом притяжения любителей активного отдыха, рассказал руководитель краевого учреждения «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев..

Полным ходом идет обустройство парковки — для созданиям более комфортных условий для посетителей парка.

В этом году в парке появятся пешеходный фонтан, площадка для пляжного волейбола.

Ранее корреспонденту altapress.ru посчастливилось увидеть всех обитателей Изумрудного парка. В пруду плескался не только мастиф. Но и любимые горожанами карпы. Дети их называют золотыми рыбками и загадывают желания. И не только дети. Хорошо, что полюбившиеся барнаульцам рыбы перезимовали и теперь снова будут радовать всех.

Как гласит слоган парка, это "место встречи хороших людей".

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