Пешком через весь Алтай. Вспоминаем легенду алтайского туризма Евгения Горбика

Евгений Горбик начал заниматься туризмом в 1971 году. Он основал секцию спортивного туризма на базе Алтайского приборостроительного завода «Ротор». Вскоре его секция начала побеждать в одном соревновании за другим. В 1981 году — второе место в чемпионате СССР (V к. с.), а через год она стала чемпионом ЦС «Зенит».
В 1982 году Евгению Горбику присвоили звание «Мастер спорта СССР» за II место в чемпионате СССР и первое в своем роде прохождение рек Шавла (Аргут).
Как «играющий тренер» и руководитель сборной команды Алтайского края, Евгений Алексеевич четыре раза (2008, 2010, 2013, 2015 гг.) приносил Алтайскому краю бронзовые медали чемпионата России. Благодаря ему, алтайские спортсмены четырежды (2011, 2012, 2017, 2019 гг.) становились чемпионами России по автотуризму.
Евгений Горбик прокладывал всевозможные маршруты в родных краях и за его пределами — пешеходные, лыжные, горные и водные. Он покорил Казахстан, Киргизию, Алтай, Саяны, Прибайкалье. Турист восходил на четырехтысячники Алтая, Монголии и Швейцарих Альп.
Все маршруты, которые прокладывал Горбик, отличаются протяженными участками, по сложности соответствующих высшей — шестой — категории сложности.
Легенда алтайского туризма 15 лет возглавлял Федерацию спортивного туризма Алтайского края — с 2006 по 2021 года. На сегодняшний день она объединяет более тысячи активных членов туристского-спортивного движения.
Под руководством Евгения Алексеевича Алтайский край четыре раза входил в тройку лидеров в рейтинге регионов России по развитию спортивного туризма. Такой уровень имеют Москва и Новосибирск.
В течение жизни Евгению Горбику присуждали множество почетных званий. Среди них есть такие, как:
- Мастер спорта СССР по спортивному туризму,
- Мастер туризма международного класса,
- Заслуженный путешественник России,
- Заслуженный мастер туризма,
- Обладатель нагрудного знака «Роза ветров» (за спортивные достижения в туризме I степени).
Последние 20 лет алтайский турист профессионально занимался изучением и освоением туристского потенциала территории Монголии. Он был идеологом Международного туристского-спортивного фестиваля «Great Altai. Большой Алтай». Его реализуют под эгидой Международного координационного совета «Наш общий дом — Алтай».
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