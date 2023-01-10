Пешком через весь Алтай. Вспоминаем легенду алтайского туризма Евгения Горбика

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Первая любовь — туризм

Евгений Горбик начал заниматься туризмом в 1971 году. Он основал секцию спортивного туризма на базе Алтайского приборостроительного завода «Ротор». Вскоре его секция начала побеждать в одном соревновании за другим. В 1981 году — второе место в чемпионате СССР (V к. с.), а через год она стала чемпионом ЦС «Зенит».

В 1982 году Евгению Горбику присвоили звание «Мастер спорта СССР» за II место в чемпионате СССР и первое в своем роде прохождение рек Шавла (Аргут).

Как «играющий тренер» и руководитель сборной команды Алтайского края, Евгений Алексеевич четыре раза (2008, 2010, 2013, 2015 гг.) приносил Алтайскому краю бронзовые медали чемпионата России. Благодаря ему, алтайские спортсмены четырежды (2011, 2012, 2017, 2019 гг.) становились чемпионами России по автотуризму.