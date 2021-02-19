Песков объяснил, почему Путин еще не генерал

Президент России Владимир Путин многократно заслужил звание генерала, однако сейчас для него это не является приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Он работает президентом, у него очень много дел. Он просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством», — объяснил Песков, напомнив, что Путин не является кадровым офицером.

Пресс-секретарь Кремля не уточнил, является ли российский лидер полковником в запасе или отставке, но назвал собственное звание — старший лейтенант.

В январе 2019 года Путин рассказал о том, что получил звание лейтенанта как артиллерист и командир взвода управления гаубичной артиллерии. Когда именно и при каких обстоятельствах это произошло, глава государства не уточнил.

На сайте Кремля говорится, что Владимир Путин в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. После этого работал в контрразведывательном подразделении, а затем учился в Краснознаменном институте КГБ СССР (сейчас Академия внешней разведки).

В 1985—1990 годах он «проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене», в ГДР, где дослужился до должности старшего помощника начальника отдела в звании подполковника.