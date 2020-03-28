Песков подтвердил, что был на вечеринке с Лещенко

Пресс-секретарь подтвердил, что был на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, но самого Лещенко там не видел. «Видимо он, наверное, уже ушел. Но собственно уже тогда особенно никто и за руку не здоровался, и так далее. И было это более чем две недели назад, если я не ошибаюсь. Или две недели назад», — рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что у известного певца Льва Лещенко подтвердился диагноз COVID-19. У звезды диагностировали двухстороннюю пневмонию, его состояние оценивалось как тяжелое. Сейчас 78-летний певец стабилен и не нуждается в дополнительном кислороде.