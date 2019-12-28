Песков рассказал, что его дочь «работает» не меньше его

Песков признался, что его младшая дочь занята не меньше его.
«Ее рабочий день фактически сопоставим с моим: количество занятий и так далее. Я без внутренних рыданий за этим наблюдать не могу. Но Таня (Татьяна Навка — прим.ред.) сама имела такое детство, все время тренировалась профессионально, будучи в спорте. И она считает, что дочка так же должна продолжать. Хотя дисциплина — это всегда хорошо», — поделился с журналистами пресс-секретарь Путина.
Он также рассказал о том, как балует свою дочь: «У Нади самое большое счастье вместе сходить в кино, купить попкорн, сидеть и смотреть мультик».
Песков добавил, что больше месяца не видел жену, которая занималась подготовкой ледового шоу «Спящая красавица».
Надя Пескова тоже выступает в нем и даже исполняет акробатический элемент — полет над зрительным залом на тросах. «Очень боялся, что она упадет вниз, но она бесстрашная, слава богу, что все хорошо закончилось», — признался отец.