Песков выиграл 10 тысяч рублей в лотерее во время голосования в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал одним из победителей акции «Миллион призов», сообщает « Российская газета ».

Акция «Миллион призов» — лотерея, которую проводят в Москве во время трехдневных выборов с 17 по 19 сентября.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице сообщили, что Песков выиграл 10 тысяч рублей.

«Участником розыгрыша Песков стал наряду с 2 миллионами других москвичей, участвующих в электронном голосовании», — рассказали в штабе.

Выиграть можно однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы (рубли), которые можно обменять на промокоды партнеров программы.

Ранее сообщали, что лотереи, шаурма и зоопарк помогут поднять явку на сентябрьских выборах в Госдуму.