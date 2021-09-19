Песков выиграл 10 тысяч рублей в лотерее во время голосования в Москве

Акция «Миллион призов» — лотерея, которую проводят в Москве во время трехдневных выборов с 17 по 19 сентября.
В Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице сообщили, что Песков выиграл 10 тысяч рублей.
«Участником розыгрыша Песков стал наряду с 2 миллионами других москвичей, участвующих в электронном голосовании», — рассказали в штабе.
Выиграть можно однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы (рубли), которые можно обменять на промокоды партнеров программы.
Ранее сообщали, что лотереи, шаурма и зоопарк помогут поднять явку на сентябрьских выборах в Госдуму.