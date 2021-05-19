Песнь льда и пламени. Алтайский край в разгар мая живет под гнетом двух штормовых предупреждений

Сразу два штормовых предупреждения продолжают действовать в Алтайском крае. Одно из их связано с высокой пожароопасностью, второе — с грядущими заморозками.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, в крае сохраняется высокая, а местами и чрезвычайная пожароопасность.

Кроме того, в период 20−22 мая при прояснении на территории Алтайского края ожидаются заморозки до -3 градусов.

В среду, 19 мая на большей части территории региона ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы.

Дневные температуры составят +15…+20 градусов, по югу местами будет до +25 градусов.

Ветер северный 8−13 метров в секунду, местами порывы 17−22 метров.

В Барнауле утром и днем ожидается кратковременный дождь. Температура +17…+19 градусов. Ветер северный, 8−13 метров в секунду.