19 мая 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Песнь льда и пламени. Алтайский край в разгар мая живет под гнетом двух штормовых предупреждений

Сразу два штормовых предупреждения продолжают действовать в Алтайском крае. Одно из их связано с высокой пожароопасностью, второе — с грядущими заморозками.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

Как сообщает региональный Гидрометцентр, в крае сохраняется высокая, а местами и чрезвычайная пожароопасность.

Кроме того, в период 20−22 мая при прояснении на территории Алтайского края ожидаются заморозки до -3 градусов.

В среду, 19 мая на большей части территории региона ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы.

Дневные температуры составят +15…+20 градусов, по югу местами будет до +25 градусов.

Ветер северный 8−13 метров в секунду, местами порывы 17−22 метров.

В Барнауле утром и днем ожидается кратковременный дождь. Температура +17…+19 градусов. Ветер северный, 8−13 метров в секунду.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость