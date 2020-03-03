Песни, пляски и блинцы: как праздновали масленицу в парке «Лесная сказка»

Генеральный партнер праздника — группа компаний «Союз» — приготовил огромную раскраску для детей и пригласил плюшевого Йети для ярких кадров. На площадке журнала «Телепарк» взрослые и дети «оживляли» картинки и фотографировались в тематической фотозоне. На центральной аллее парка любой желающий мог попытать удачу с билетами «Столото», принять участие в выставке-ярмарке товаров народного творчества и мастер-классах по изготовлению масленичной куклы. Также на территории парка работала площадка с боем подушками, шуточными парными боями, заданиями на ловкость, была даже альтернатива ледяному столбу с подарками — ледяная дорожка, с которой могли справиться даже школьники. На главной сцене праздника выступил фольклорный коллектив «Русский фреш» с песнями и плясками, прошли конкурсы с подарками от ГК «Союз», НПП «Интер-Масло» и любимыми палочками «Никитка». Здесь же показали фееричное криошоу, которое распространилось снежной пеленой у сцены, после чего начались проводы зимы и сжигание огромного чучела Масленицы.

Организатор

Организатор

Организатор

Генеральный партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер