Песни, танцы и театр. Как отметят День матери в Центральном районе Барнаула

Стало известно, как отпразднуют день матери в поселках Центрального района. Праздничные концерты и танцы будут идти три дня — 24, 25 и 27 ноября, сообщает мэрия Барнаула.

24 ноября

В поселке Южный устроят праздничную программу «День матери-святое торжество». Она пройдет в 11.20 в библиотеке № 10 на ул. Чайковского, 19.

Жители поселка Лебяжье смогут поздравить мам на празднике «Единственной маме на свете». Он начнется в 14:00 в концертно-досуговом центре на ул. Школьная, 65.

В 17:30 пройдет концерт «Самая милая добрая мама» в Барнаульской детской музыкальной школе № 1 имени Глазунова на ул. Чкалова, 78.

Мама и малыш. Родительство. unsplash.com/

25 ноября

На 25 ноября в Южном для мам приготовили праздничную программу «Земля красива добротою мам». Она пройдет в 15:00 во Дворце культуры «Южный» на ул. Чайковского, 21.

А в 19:00 можно сходить на концерт «О той, что жизнь дарует и тепло» в доме культуры «Центральный» на ул. Мира, 13.

27 ноября

Также для мам поставили театральное представление «Мама милая моя». Он начнется в 15:00 во дворце культуры «Южный».

В это же время библиотека № 10 приглашает на музыкально-поэтическую страничку «Тепло материнского сердца».