Песок, купель и крест. Фоторепортаж altapress.ru с крещенского городка на Оби

В барнаульских храмах уже началась подготовка к Крещению. 18 января в церковном календаре называется Крещенский сочельник.
На кадрах видно, как рубят маленькую купель для тех, кто не будет окунаться, но захочет умыть лицо и руки. Кстати, она выполнена в форме креста.
Для большой купели поставили лестницу. К 16:00 появится и она.
Лестницы, ведущие к городку, хорошо посыпали песком, чтобы люди безопасно передвигались. А дорожку к купели украсили живыми елочками.
Напоминаем, что Крестный ход начнется в 11:00 из Знаменского монастыря (ул. Большая Олонская, 26). После освящения воды все желающие смогут окунуться в прорубь.
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