Пестициды, вода и остановка. Жители Панкрушихинского района пожаловались Евгении Боровиковой на проблемы сел

Сразу в двух селах Панкрушихинского района — Панкрушиха и поселок Березовский — депутат фракции « СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ » в АКЗС Евгения Боровикова провела личные приемы граждан. Сельчане пожаловались на пестициды, отравляющие район, на проблемы с водой, на отсутствие остановочного павильона, на невыплату льгот, полагающихся ветеранам труда и попросили починить рояль, на ремонт которого в местном бюджете не нашлось средств.

Пожилая жительница райцентра Панкрушихи пришла на прием к депутату попросить настроить рояль и отремонтировать в нем «молоточки». По ее словам, на эти цели нужно 3−5 тысяч рублей, однако в местном бюджете денег не нашли. Заявительница пригласила парламентария в ДК района, послушать, как она играет классику и посмотреть на состояние рояля. Женщина исполнила произведения Чайковского, Шопена. Инструмент действительно требует вмешательства специалистов. Евгения Боровикова готовит запрос в соответствующие инстанции.

Евгения Боровикова провела личные приемы граждан. Фото: altai.spravedlivo.ru

Заявительница долгие годы преподавала игру на фортепиано и не упускала возможности пропагандировать любовь к музыке, устраивая различные концерты и творческие встречи. Сама себя она называет кровавым патриотом. Говорит, что сейчас ей рады только в школе, а в других местах женщине редко удается выступить и привить любовь к музыке. Поэтому к своему обращению она оставила просьбу к депутату организовать ей творческий вечер в Барнауле.

Евгения Боровикова провела личные приемы граждан. Фото: altai.spravedlivo.ru

С более сложными проблемами депутата встретили в поселке Березовский. Так, группа сельчан посчитала, что районное руководство нарушает Земельный кодекс и Правила трансформации сельскохозяйственных угодий, выдавая разрешение на распашку пастбищ и сенокосов агрохолдингам ООО «КДВ Панкрушихинский» и ООО «Житница Алтая». По словам жителей, из-за этих разрешений сельчане лишены возможности заготавливать корма для крупнорогатого скота.

Евгения Боровикова провела личные приемы граждан. Фото: altai.spravedlivo.ru

Кроме того, пишут жители, нарушаются и нормы СанПина. При обработке сельхозугодий пестицидами должны быть обозначены санитарно-защитные зоны в 300 метров. На деле же эти границы составляют 150 метров. Из-за этих нарушений до людей долетают вся «отрава». Сельчане жалуются на тошноту и головные боли. Роспотребнадзор говорит, что никакие нормы не нарушены, а главный санитарный врач по Алтайскому краю пишет в ответах: «Обращений не было в больницу. Значит факта нет», — пишут сельчане. От пестицидов страдает и растительность в огородах, покрывающаяся налетом, и стоки вод, куда попадают химические вещества, и качество зерна. Жители отметили, что уже писали обращения в районную администрацию, местную прокуратуру, Роспотребнадзор региона, но получали лишь отписки. Теперь с этим вопросом предстоит разобраться Евгении Боровиковой.

Евгения Боровикова провела личные приемы граждан. Фото: altai.spravedlivo.ru

Про страдания людей, скота и растительности от обработки полей пестицидами рассказал и следующий обратившийся. Однако он попросил депутата поспособствовать выделению земель для введения личного подсобного хозяйства в виде сенокоса и пастбищ. В районной администрации людям сообщили, что участки будут выставлены на торги, но жители обращают внимание, что у них не хватит денежных средств «тягаться» с ООО «КДВ» и ООО «Житница Алтая». В настоящий момент эти агрохолдинги, пишет заявитель в обращении, перепахивая не только посевные площади, но и сенокосы, создают невыносимые условия для жителей поселка, обрабатывая эти территории пестицидами. В итоге и свои личные подсобные хозяйства развивать не могут, и от химических обработок страдают. Евгения Боровикова взяла ситуацию под контроль.

Евгения Боровикова провела личные приемы граждан. Фото: altai.spravedlivo.ru

Жители с. Высокая Грива написали коллективное обращение с жалобой на проблемы с водой. Они рассказали, что в 2019 году в рамках государственной программы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» в селе за счет краевого бюджета пробурили скважину. Установили будку, ограждение и закончили работы. На прошедшем после этого собрании, сельчанам обещали установить в 2020 году пять колонок, потом сократили число до трех, в итоге не установили ничего. По словам заявителей, людям приходится ехать за питьевой водой за 25 км в Панкрушиху. Получается это в основном у молодежи, а пенсионеры мучаются с камнями в почках. Пробить скважины во дворах тоже не получаются, так как нет воды даже на глубине 40 метров. Чтобы помыться зимой, люди ждут, чтобы растаял снег, летом спасаются дождевой водой. Евгения Боровикова уже готовит запросы в соответствующие ведомства.

Евгения Боровикова провела личные приемы граждан. Фото: altai.spravedlivo.ru

Еще одна жалоба поступила от ветерана труда. Женщина посетовала, что не получает всех льгот, положенных ей в связи с присвоением почетного звания. Три года назад она писала заявление в соцзащиту на получение льгот на транспорт, однако никаких ответов не последовало. Также заявительница рассказала, что получает меньший размер компенсации за уголь, чем прописанные 50% в законе. Пожаловаться в администрацию у сельчанки не получается, говорит, что там установили такой график приема документов, когда не ходят автобусы. Парламентарий готовит обращение в краевые ведомства.

Другая сельчанка написала обращение с просьбой добиться установки остановочного павильона по маршруту Борисовский — Панкрушиха. В обращении сказано, что людям приходится стоять на трассе и в дождь, и в снег, и в град, и в ветер. Нередко люди заболевают от таких дорожных «испытаний». Депутат уже готовит необходимые запросы.

Источник: https://altai.spravedlivo.ru