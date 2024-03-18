19 марта
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Жизнь

Петицию из-за нашествия бродячих собак создали в барнаульском поселке

Жители поселка Кирова в Барнауле создали петицию из-за нашествия бродячих собак, сообщает «Инцидент Барнаул».

Бродячая собака.
Бродячая собака.
unsplash.com

«Эти животные представляют реальную опасность для нашего населения, особенно для детей идущих в школу. Согласно статистике ВОЗ (2018), каждый год около 55 000 человек умирают от бешенства по всему миру и большинство из них были укушены бродячими собаками.

Мы требуем от ответственных органов принять необходимые меры по контролю за численностью бездомных животных и обеспечить безопасность наших детей и всех жителей района», — говорится в петиции.

Власти Барнаула пока никак не комментировали петицию.

Кстати, во время фестиваля «Сибирская масленица» в добрые руки отдавали щенков — помесь немецкой овчарки с дворнягой. Как минимум двоих забрали домой.

Ранее женщина сдала анализ ДНК и узнала, что она собака.

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